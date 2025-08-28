聽新聞
啟動部分工時機制 台大回聘離職護理師

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院院長余忠仁上任後，啟動部分工時機制，回聘離職及退休護理人員，目前已回聘約20人。圖／聯合報系資料照片
護理人力荒未解，護理師屬高危勞動工作，依勞基法五十五歲可退休。但不少女性護理師，因婚姻、生育等原因暫離職場，仍對護理工作懷有熱忱。台大醫院院長余忠仁上任後，啟動部分工時機制，回聘離職及退休護理人員，目前已回聘約廿人，每周二至三天在人力最缺乏的急診、兒醫等病房排班，緩解醫院護理人力壓力。

余忠仁說，彈性工時護理師聘用離職或退休護理師，由護理部徵詢各別護理師是否願意回院任職，排班以每周二至三天，每天不超過八小時為限，可由單位與護理師討論訂定，目前回聘廿人，主要任職於急診後送病房、兒童醫院病房、開刀房等，這些病房工作量較大，藉由部分工時聘用機制新增人手，可望減輕現職護理師工作壓力。

台大以部分工時回聘的護理師，不一定要回原單位工作，也可至其他單位任職。余忠仁表示，回聘護理師會先經過二至三周簡單訓練，重新熟悉單位工作內容後，即可與一般護理師一樣開始排班，排班時間由各單位彈性協調。目前先由護理師試辦，如果實施成效不錯，未來可擴及院內其他職類。

余忠仁指出，不少護理師離職照護孩子，孩子長大後想要回歸職場，多數離職或退休護理師，若沒有副業或第二專長，要是仍對醫療服務有興趣，多選擇至基層診所任職，或在醫學會擔任秘書、行政工作。如今台大啟動部分工時回聘機制，對於不想被高壓護理工作綁住，但有服務熱忱護理師，提供選擇彈性，成為就業選項之一。

護師公會全聯會理事長陳麗琴說，除了台大醫院，也有部分醫院實施回聘護理師作法，聘用離職員工，對院內醫療資訊系統操作，醫院相關規範、標準作業等均熟悉，容易上手。許多護理人員離職是因為無法每天到職，部分工時可兼顧醫療服務，擁有自己的收入，且還有時間可用來照顧家人，是不浪費護理人力、人盡其材的好做法。

