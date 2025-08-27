聽新聞
宜蘭外海規模6地震 台北盆地超晃

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
宜蘭縣近海昨天晚間9時11分發生規模6地震。圖／中央氣象署提供
宜蘭縣近海昨天晚間9時11分發生規模6地震。圖／中央氣象署提供

宜蘭縣近海昨天晚間九時十一分發生規模六地震，地震深度一一二公里，最大震度四級。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此起地震為獨立事件，預估未來三天可能有規模五或五點五餘震。

宜蘭縣近海昨晚九時十一分發生規模六地震，地震深度一一二公里，最大震度四級。各地最大震度為宜蘭、台北四級，新北、桃園、花蓮、竹縣、苗栗、南投三級，基隆、竹市、台中、彰化、雲林、嘉縣、台東、嘉市、台南二級，高雄一級。氣象署也針對宜蘭、桃園、基隆、台北、新北等五縣市發出國家級警報。

吳健富指出，觀察這起地震位置與深度，與去年○四○三花蓮大地震、今年○一二一大埔地震或○六一一嘉義地震均無關，為獨立事件。主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊相互隱沒產生。

吳健富表示，由於此地震深度較深，屬於中層地震，且規模較大，能量幾乎是從宜蘭、台北、新北等地下方直接打上來，因此北部地區感受明顯。另外，民眾反映信義區感受強烈，是因為台北為盆地，受到「場址效應」所以感受明顯。

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

