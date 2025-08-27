聽新聞
0:00 / 0:00

大學法修法 學團：校長遴選應納學生代表

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大學法自二○○五年全文修正以來，已有廿年未大修。學生團體「大學法改革陣線2.0」提出最新學生版大學法修正草案，主張欲將學生事務會議、申評會議等表席次提升至三分之一；校長遴選制度應納入學生代表。

立法院昨召開大學法修法座談會，大學法改革陣線召集人蔡璟鴻表示，校長遴選制度則應納入學生代表，目前僅極少數學生可參與校長遴委會，因此候選人多不採納學生意見；他盼強化學生賦權，研議校務會議學生代表提升至三分之一，而校務會議等全體代表，人數應以不超過一百人為原則。

他指出，「卅年後的社會，就在現行的大學校園。」上次大學法修法已是廿年前，近年來多次倡議修法未果，希望本次修法成功。

立委范雲也談到，訴求「開放、彈性的高教」，增加自治彈性，不要再當教育部大學。再者，也要「完善治理與監督機制」，如落實師生治校，以歐洲為例，學生校務會議代表席次占四分之一。

教育部高教司長廖高賢回應，公、私立學校性質不同，私校校長遴委會是否比照公立學校加入師生代表，私校協進會認為應要再研議。又一般大學中，約四成學校校務會議人數逾一百人，但高教有一校四百人的小校，也有三萬人的大校，均以不超過一百人為原則，還需徵詢各協進會意見。

常務次長朱俊彰則說，未修法前，教育部已有相關引導措施，可用高教深耕、私校獎補助款等，鼓勵學校先行或訂立相關指標。如現行四十二所公立大學中，廿九校校長遴委會已納入學生代表，初步鼓勵納入一人，若運行得當，可再陸續納入二、三人。

延伸閱讀

挨轟失職！立委不滿葉丙成案未啟動行政調查 鄭英耀：深切檢討

教育部徵求品德教育作品 9月15日起線上投稿

大學法修法座談 學生團體籲：校長遴選委員會納入學生代表

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

相關新聞

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。