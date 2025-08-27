聽新聞
0:00 / 0:00

哆啦A夢生日 限定活動登場

聯合報／ 本報訊

哆啦Ａ夢九月三日迎來「負87歲」生日，「100％哆啦Ａ夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」開展以來吸引大批粉絲朝聖，主辦單位聯合數位文創加碼推出生日系列活動，帶來限定生日禮與驚喜。

九月一日至九月五日「哆啦Ａ夢生日周」期間，凡兩人同行並配戴哆啦Ａ夢配件、於社群平台發布指定貼文，即享四百四十元現場購票優惠。九月三日當日入場可於入口處領取「100％朋友召喚鈴」造型生日卡及展覽限定的「哆啦Ａ夢生日帽」。更多資訊請看官方粉絲頁、售票網

延伸閱讀

天選古裝美人！吳謹言撐傘照「美到像山水畫仙氣爆棚」新劇化身一代才女 大婚造型美出新高度

高雄「KAKAO FRIENDS主題渡輪」航行一年！ 「巨型萊恩」在碼頭等你 免費「集章護照」換周邊、人氣IP快閃店超萌必逛

最新電影版「哆啦A夢」衝破5千萬　必收超Q笨拙小卡

「兩津勘吉」上網販毒 高雄警扮哆啦A夢抓人

相關新聞

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。