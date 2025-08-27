聽新聞
哆啦A夢生日 限定活動登場
哆啦Ａ夢九月三日迎來「負87歲」生日，「100％哆啦Ａ夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」開展以來吸引大批粉絲朝聖，主辦單位聯合數位文創加碼推出生日系列活動，帶來限定生日禮與驚喜。
九月一日至九月五日「哆啦Ａ夢生日周」期間，凡兩人同行並配戴哆啦Ａ夢配件、於社群平台發布指定貼文，即享四百四十元現場購票優惠。九月三日當日入場可於入口處領取「100％朋友召喚鈴」造型生日卡及展覽限定的「哆啦Ａ夢生日帽」。更多資訊請看官方粉絲頁、售票網
