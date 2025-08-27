鬧豬荒 遠因是疫病、育成率低

婆婆媽媽最近採買豬肉，荷包非常有感，有民眾表示，昨天上傳統市場買梅花豬肉一斤二一○元，大喊吃不消。為何豬肉不再「親民」，豬農指出，風災、豬舍損毀是近因，育成率低和疫病才是導致豬隻中長期供應出現缺口的關鍵遠因。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠指出，這一次南部淹水正好都在畜牧養殖大縣，蚊蟲孳生及飲水可能因消毒不全，造成疾病問題，且會在淹水區域影響三個月左右。

疾病透過蚊蟲傳播，造成豬隻發燒、食慾減退，加上飲水飼料汙染和天氣驟變悶濕，也加劇赤痢迴腸炎嗜血桿菌呼吸道，或豬生殖與呼吸道綜合症（俗稱藍耳病）等疾病出現。短期會增加飼養成本及死亡率提升，中長期可能導致豬隻供應出現缺口。

農業部畜牧司長李宜謙證實，目前因為小豬下痢、藍耳病等綜合性疾病的影響，造成豬隻育成率不佳，以及豬舍因風災損毀，導致上市豬隻數量不足，加上環保壓力等多重因素，統計至今年五月底毛豬在養頭數約五○五點八萬頭，較去年同期減少十五點八萬頭。以目前豬價相對於豬農的飼養成本，都還在合理價格範圍。

農業部將於今年十一月推動豬隻死亡保險新制，將運輸死亡保險由自願性投保納入現行豬隻死亡保險保單，養豬農民僅需支付豬隻死亡保險保費，保險範圍即可涵蓋豬隻於場內及運輸至肉品市場拍賣前，或直接供應運抵屠宰場因故死亡的風險，以降低農民的生產成本。