聽新聞
0:00 / 0:00

鬧豬荒 遠因是疫病、育成率低

聯合報／ 記者李柏澔李芯／台北報導

婆婆媽媽最近採買豬肉，荷包非常有感，有民眾表示，昨天上傳統市場買梅花豬肉一斤二一○元，大喊吃不消。為何豬肉不再「親民」，豬農指出，風災、豬舍損毀是近因，育成率低和疫病才是導致豬隻中長期供應出現缺口的關鍵遠因。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠指出，這一次南部淹水正好都在畜牧養殖大縣，蚊蟲孳生及飲水可能因消毒不全，造成疾病問題，且會在淹水區域影響三個月左右。

疾病透過蚊蟲傳播，造成豬隻發燒、食慾減退，加上飲水飼料汙染和天氣驟變悶濕，也加劇赤痢迴腸炎嗜血桿菌呼吸道，或豬生殖與呼吸道綜合症（俗稱藍耳病）等疾病出現。短期會增加飼養成本及死亡率提升，中長期可能導致豬隻供應出現缺口。

農業部畜牧司長李宜謙證實，目前因為小豬下痢、藍耳病等綜合性疾病的影響，造成豬隻育成率不佳，以及豬舍因風災損毀，導致上市豬隻數量不足，加上環保壓力等多重因素，統計至今年五月底毛豬在養頭數約五○五點八萬頭，較去年同期減少十五點八萬頭。以目前豬價相對於豬農的飼養成本，都還在合理價格範圍。

農業部將於今年十一月推動豬隻死亡保險新制，將運輸死亡保險由自願性投保納入現行豬隻死亡保險保單，養豬農民僅需支付豬隻死亡保險保費，保險範圍即可涵蓋豬隻於場內及運輸至肉品市場拍賣前，或直接供應運抵屠宰場因故死亡的風險，以降低農民的生產成本。

延伸閱讀

丹娜絲颱風重創台南畜牧業 農業局輔導畜牧場進行升級計畫

11億酒糟養牛夢碎？金門只剩閒置牛舍與沉重環境負擔

保險小百科／農險承保範圍 包含疫病、收入

不要以為開窗通風就沒事！煮飯油煙對呼吸道4大嚴重影響 醫教有效保護措施

相關新聞

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。