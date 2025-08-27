聽新聞
豬肉貴菜也貴 團膳業：撐過今年 明年醞釀漲

聯合報／ 本報記者／連線報導

雲林縣因承辦全國運動會，國中、小學提前於本周開學，赫然發現蔬菜、豬肉都「貴森森」，多所學校配菜公司與營養師協商後決議，開學首周以冷凍與進口蔬菜替代，肉類少用豬肉，多用雞肉；中部團膳業者則指，今年團膳業預計都小賠，「只能先撐過今年，明年則醞釀調漲」。

雲林斗六國中逾兩千名師生的營養午餐，校長林吉城直言，豬肉最近太貴，短期只能減少供應。公誠國小逾一千五百人用餐，首周主食為花瓜雞、塔香魷魚羹、筍乾豬腳等。

台中團膳業者指出，營養午餐都是一年一標，今年因為菜價與豬肉都貴，但契約早已簽訂，只能按照合約走，豬價居高不下，就少吃豬肉，增加雞肉、魚肉。另名團膳業者坦言，近期菜價高，且蔬菜狀況難掌控，菜單確切品項會在前一周提供給學校，比較彈性，今年團膳業者預計都會小賠，只能先撐過今年，明年則醞釀調漲。

農業部畜牧司長李宜謙表示，近期透過推動增加休市日及協調台糖增加供應等調節措施，目前毛豬平均拍賣價格已由上周一每公斤一一二點七元，下跌至廿六日的每公斤一○○點七元，昨再增加休市一天，預計本周豬價可望再下跌。

教育部指出，考量颱風致短期葉菜類受損，農業部及國教署八月底函知地方政府及學校，原短期葉菜類十二種品項應使用「有機」或「產銷履歷」農產品，始可請領補助，放寬於一一四學年度第一學期開學日起至九月五日期間得機動供應「國產可溯源」農產品。

