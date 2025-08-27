聽新聞
0:00 / 0:00

豬價飆漲 營養午餐改多吃雞肉

聯合報／ 本報記者／連線報導
豬肉近期飆高，團膳業者說，開學後可能會讓學生多吃一點雞肉，但又擔心雞肉也漲價。記者蘇健忠／攝影
豬肉近期飆高，團膳業者說，開學後可能會讓學生多吃一點雞肉，但又擔心雞肉也漲價。記者蘇健忠／攝影

近期因風災及豪雨影響，蔬菜不便宜，豬肉更是貴，加上中元普渡及中秋節將至，豬肉需求大增，價格持續飆漲，九月一日要開學了，竟傳出高雄的學校營養午餐豬肉供應出現棄標情形。

團膳業者指出，和學校營養師整個暑假都在備戰，菜單改了又改，最後大多改用雞肉替補。

因豬肉價貴、供應困難，高雄文山高中營養午餐供應商上周傳出棄標，後來經高雄市員生消費合作社居中協調，才又決定繼續承接，但希望肉品比例能做調整。

高雄市教育局表示，開學前各級學校均與午餐供應廠簽約，即使物價上漲，學校午餐也不會「縮水」。另外，文山高中已順利完成採購，不會出現「開學無肉可食」的情況。

全國餐盒食品公會理事長陳明信指出，今年豬肉價格持續上漲，根據公會調查，從今年六月卅日到這一周，豬肉報價已高出百分之十五至廿。

台南市餐盒食品商業同業公會理事長黃亭瑋表示，業者和學校營養師整個暑假都在備戰，菜單改了又改，就是為了符合「三章一Ｑ」的規範及各校的午餐需求。其中，豬肉在暑假就已經漲價兩次，可能會讓學生多吃一點雞肉，但又擔心雞肉也因此漲價。

高雄市文山高中營養師陳姓營養師說，午餐菜單設計先從減少豬肉分量，例如冬瓜豬肉盅，減少豬肉比例增加冬瓜用量、或青菜炒豬肉，豬肉絲變肉末、肉丁。

營養師說，目前雞肉價格未受影響，菜單多設計雞肉品項，與廠商一起「共體時艱」。

北市教育局日前已發函提醒學校與團膳業者，在不影響契約履行及學生營養需求前提下，給予菜單合理彈性調整空間，瓜果類如胡瓜、茄子、苦瓜等復耕期較長，建議學校開立菜單時可多使用菇蕈類、根莖類、芽菜類，或冷凍青花菜等加工蔬菜替代，確保午餐符合學生營養需求並能穩定供應。

「最近菜價攀升，學校改用冷凍或乾燥蔬果食材。」桃園一名學校營養師說，近期像是絲瓜、茄子、生鮮四季豆、綠色葉菜等菜價飆漲，尤其絲瓜、瓠瓜、小黃瓜等生長期較長的蔬果，聽廠商說都漲了三成以上。

營養師說，只好改用冷凍或乾燥蔬果食材，像是雙色花椰菜、玉米筍、四季豆、紅蘿蔔、海帶芽、木耳、香菇等，可以拿來炒蛋、炒肉絲或煮湯，以增加菜色變化，也維護學童健康。

延伸閱讀

每天吃30克黑巧克力再搭配這1事 營養師：可改善免疫力、減少發炎

中元普渡別成腸胃大考驗 營養師5招撇步避食安

用心款待，乳牛餐餐五星級！專屬營養師讓乳牛吃得健康又開心

網購紙箱堆滿家？營養師曝暗藏風險：長期堆放恐致癌

相關新聞

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。