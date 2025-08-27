豬價飆漲 營養午餐改多吃雞肉

近期因風災及豪雨影響，蔬菜不便宜，豬肉更是貴，加上中元普渡及中秋節將至，豬肉需求大增，價格持續飆漲，九月一日要開學了，竟傳出高雄的學校營養午餐豬肉供應出現棄標情形。

團膳業者指出，和學校營養師整個暑假都在備戰，菜單改了又改，最後大多改用雞肉替補。

因豬肉價貴、供應困難，高雄文山高中營養午餐供應商上周傳出棄標，後來經高雄市員生消費合作社居中協調，才又決定繼續承接，但希望肉品比例能做調整。

高雄市教育局表示，開學前各級學校均與午餐供應廠簽約，即使物價上漲，學校午餐也不會「縮水」。另外，文山高中已順利完成採購，不會出現「開學無肉可食」的情況。

全國餐盒食品公會理事長陳明信指出，今年豬肉價格持續上漲，根據公會調查，從今年六月卅日到這一周，豬肉報價已高出百分之十五至廿。

台南市餐盒食品商業同業公會理事長黃亭瑋表示，業者和學校營養師整個暑假都在備戰，菜單改了又改，就是為了符合「三章一Ｑ」的規範及各校的午餐需求。其中，豬肉在暑假就已經漲價兩次，可能會讓學生多吃一點雞肉，但又擔心雞肉也因此漲價。

高雄市文山高中營養師陳姓營養師說，午餐菜單設計先從減少豬肉分量，例如冬瓜豬肉盅，減少豬肉比例增加冬瓜用量、或青菜炒豬肉，豬肉絲變肉末、肉丁。

營養師說，目前雞肉價格未受影響，菜單多設計雞肉品項，與廠商一起「共體時艱」。

北市教育局日前已發函提醒學校與團膳業者，在不影響契約履行及學生營養需求前提下，給予菜單合理彈性調整空間，瓜果類如胡瓜、茄子、苦瓜等復耕期較長，建議學校開立菜單時可多使用菇蕈類、根莖類、芽菜類，或冷凍青花菜等加工蔬菜替代，確保午餐符合學生營養需求並能穩定供應。

「最近菜價攀升，學校改用冷凍或乾燥蔬果食材。」桃園一名學校營養師說，近期像是絲瓜、茄子、生鮮四季豆、綠色葉菜等菜價飆漲，尤其絲瓜、瓠瓜、小黃瓜等生長期較長的蔬果，聽廠商說都漲了三成以上。

營養師說，只好改用冷凍或乾燥蔬果食材，像是雙色花椰菜、玉米筍、四季豆、紅蘿蔔、海帶芽、木耳、香菇等，可以拿來炒蛋、炒肉絲或煮湯，以增加菜色變化，也維護學童健康。