宜蘭近海地震規模6 公路局派人巡查省道路況

中央社／ 台北27日電

宜蘭縣近海今晚9時11分發生芮氏規模6地震，交通部公路局表示，已立即派人巡查轄管省道路況，並提醒用路人地震過後山區道路易發生坍方、落石，若非必要，請勿進入山區道路。

根據中央氣象署資訊，今晚9時11分發生芮氏規模6地震，地震深度112公里，震央位於宜蘭縣政府東北方22.1公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣、台北市4級。

公路局發布新聞稿表示，北、東區養護分局已立即派人巡查轄管省道路況，若有災情，將儘速公布資訊，並提醒用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，若非必要，請勿進入山區道路。

公路局呼籲，用路人除了應隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊外，可多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP等訊息，掌握地震區域路況，預為規劃行程因應。

地震 宜蘭

