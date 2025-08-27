宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵公司表示，受到地震影響，台鐵2區間依4級地震規定辦理、4區間依3級規定辦理。

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。各地最大震度為宜蘭、台北4級，新北、桃園、花蓮、竹縣、苗裔、南投3級，基隆、竹市、台中、彰化、雲林、嘉縣、台東、嘉市、台南2級，高雄1級。

氣象署也針對宜蘭、桃園、基隆、台北、新北等5縣市發出國家級警報。

台鐵公司表示，今晚9時11分在宜蘭縣政府東北方22.1公里，發生規模6地震，和平=東澳、瑞芳=七堵=南港間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

新城=和平、東澳=瑞芳、南港=鶯歌、苗栗=豐原間按3級規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

高鐵則無受影響，營運正常。