宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此起地震為獨立事件，由於波從宜蘭、台北、新北下方傳上來，因此北部感受較明顯，預估未來3天可能有規模5或5.5餘震。

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。各地最大震度為宜蘭、台北4級，新北、桃園、花蓮、竹縣、苗裔、南投3級，基隆、竹市、台中、彰化、雲林、嘉縣、台東、嘉市、台南2級，高雄1級。

氣象署也針對宜蘭、桃園、基隆、台北、新北等5縣市發出國家級警報。氣象署表示，今晚10時30分將召開記者會進一步說明。

吳健富指出，觀察這起地震位置與深度，與去年0403花蓮大地震、今年0121大埔地震或0611嘉義地震均無關，為獨立事件。主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊相互隱沒產生。

吳健富表示，由於此地震深度較深，屬於中層地震，且規模較大，能量幾乎是從宜蘭、台北、新北等地下方直接打上來，因此在北部地區感受明顯，台北、宜蘭冬山震度都有達4級。

另外，有人反映信義區感受強烈，是因為台北為盆地，受到「場址效應」所以感受明顯，為此氣象署也針對宜蘭、桃園、基隆、台北、新北等5縣市發出國家級警報。