看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所。

日前網路流傳日本有在看電影前吃一顆麻糬止尿的說法，讓不少台灣網友嘗試，紛紛回報效果，「本次親測蘿蔔乾大福的結果，有效」、「麻糬、糯米類真的超神，油飯也可以，實測有效」、「有人實驗客家菜包也可以」。

對此泌尿科醫師顧芳瑜也在臉書粉專分享看法，他認為麻糬的效果應該不好，「因為它已經有水分了才能變成麻糬」。顧芳瑜指出如果不想頻繁上廁所，可以選擇攝取高蛋白食物，因為人體在分解蛋白質時需要消耗較多水分，像是用乳清蛋白加水再搭配雞胸肉，可以延緩尿液的生成，不過這樣做也可能讓尿液變得比較濃縮。

顧芳瑜表示，如果在看電影前與觀影過程中都沒有喝水，基本上不太會有尿意，但若是突然想尿卻只能排出少量尿液，就可能與「膀胱過動症」有關。一般來說，兩小時內就需要解尿一次算異常，如果因喝了大量水而頻繁上廁所則屬正常狀況，但平常喝水量不多卻常常只尿一點點，就需要留意了。