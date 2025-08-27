快訊

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

日本也有感！台灣地牛翻身規模6 沖繩最大震度2級

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

聯合新聞網／ 綜合報導
日前網路流傳日本有在看電影前吃一顆麻糬止尿的說法，讓不少台灣網友嘗試，紛紛回報效果。示意圖／ingimage
日前網路流傳日本有在看電影前吃一顆麻糬止尿的說法，讓不少台灣網友嘗試，紛紛回報效果。示意圖／ingimage

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

日前網路流傳日本有在看電影前吃一顆麻糬止尿的說法，讓不少台灣網友嘗試，紛紛回報效果，「本次親測蘿蔔乾大福的結果，有效」、「麻糬、糯米類真的超神，油飯也可以，實測有效」、「有人實驗客家菜包也可以」。

對此泌尿科醫師顧芳瑜也在臉書粉專分享看法，他認為麻糬的效果應該不好，「因為它已經有水分了才能變成麻糬」。顧芳瑜指出如果不想頻繁上廁所，可以選擇攝取高蛋白食物，因為人體在分解蛋白質時需要消耗較多水分，像是用乳清蛋白加水再搭配雞胸肉，可以延緩尿液的生成，不過這樣做也可能讓尿液變得比較濃縮。

顧芳瑜表示，如果在看電影前與觀影過程中都沒有喝水，基本上不太會有尿意，但若是突然想尿卻只能排出少量尿液，就可能與「膀胱過動症」有關。一般來說，兩小時內就需要解尿一次算異常，如果因喝了大量水而頻繁上廁所則屬正常狀況，但平常喝水量不多卻常常只尿一點點，就需要留意了。

廁所 電影 泌尿科 蛋白質 鬼滅之刃

延伸閱讀

雞肉界生態大洗牌？超商貨架滿是「1肉品」 網曝瘋搶關鍵原因

「鬼滅之刃 無限城篇」17天破5.6億！隨時超車「炎柱」大哥冠軍寶座

猗窩座太猛！「鬼滅之刃 無限城篇」10天破4億　奪影史日本電影第3名

百萬租金繳錯房東10年！行天宮「不老麻糬」遭判搬離　業者回應了

相關新聞

宜蘭近海規模6地震！台北1原因感受強烈 未來恐有規模5或5.5餘震

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。氣象...

地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

看《鬼滅》2.5小時不上廁所靠「麻糬止尿」？ 醫推薦另一有效食物

劇場版《「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》掀起巨大熱潮，截至24日短短17天就衝破5.6億元大關，成為台灣影史上日本電影票房榜第2名，不過該片片長超過2.5小時，引發網路討論怎麼樣才能夠不跑廁所

宜蘭外海規模6地震 台鐵6區間受影響減速慢行

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。台鐵...

獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。