地牛翻身上下震！宜蘭近海21:11發生規模6地震 18縣市有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震。圖／中央氣象署提供
宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第119號顯著有感地震報告，宜蘭縣近海晚間9時11分發生規模6地震，地震深度112公里，最大震度4級。

各地最大震度為宜蘭、台北4級，新北、桃園、花蓮、竹縣、苗栗、南投3級，基隆、竹市、台中、彰化、雲林、嘉縣、台東縣、嘉市、台南2級，高雄1級。

交通部分，高鐵正常行駛。

各地最大震度為宜蘭縣地區最大震度 4級

臺北市地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 3級

桃園市地區最大震度 3級

花蓮縣地區最大震度 3級

新竹縣地區最大震度 3級

苗栗縣地區最大震度 3級

南投縣地區最大震度 3級

基隆市地區最大震度 2級

新竹市地區最大震度 2級

臺中市地區最大震度 2級

彰化縣地區最大震度 2級

雲林縣地區最大震度 2級

嘉義縣地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 2級

嘉義市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 1級

