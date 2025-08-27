獨／護理新手離職率高 衛福部啟動導師制：老鳥帶菜鳥月多6千津貼

截至今年6月，國內持護理師執照者約31萬人，實際執業者僅約19萬人，執業率僅62.5%。護理人力不足，導致醫院關床、急診壅塞，台大醫院帶頭推出部分工時回聘護理師機制，地方政府也相繼提出加薪、獎勵措施。衛福部照護司觀察，護理相關科系畢業學生，投入醫療現場成為新進護理師後，因環境不適應等原因，離職率高，自本月起祭出6千元津貼，補貼資深護理師教育新進人員。

衛福部照護司副司長陳青梅說，衛福部去年起發放護理夜班獎勵金，今年已發放逾5億元三班護病比達標獎勵金，並持續推動三班護病比入法，此外，大學剛畢業的新任護理師離職率高，且「不容易回頭」，今年8月起啟動護理人力政策整備12項策略計畫中的「護理新手臨床導師制度」，護理長或資深護理師輔導年輕護理師，每月可獲6千元額外津貼。

陳青梅說，過去畢業生至醫院訓練，雖有相關訓練計畫，但所提供訓練經費不多，盼本次挹注新手導師津貼，讓資深護理人員願意花費更多心力、時間輔導新人，且不只是針對護理工作技巧輔導，也希望導師成為新人在身心靈方面導師。本月公告實施後，醫院反應良好，已積極找有經驗者投入擔任導師。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，新進護理人員在3個月內離職比率超過30%，甚至有護理人員到職1周即離職，若能多1人關心，了解新人在職場上「過不去的坎」，並花時間協助新人適應職場，有望提升新人留任率，否則各醫院設法加薪聘用護理人員，卻無法留住人才，也無助國內解決醫療現況。

陳麗琴說，衛福部委託醫策會執行醫事人員畢業後訓練計畫，教師主要工作是傳授工作技巧、知能，而新手導師不只是帶領新人學會工作內容，也扮演類似心靈導師工作，也就是說，新制上路後，每位新人可有2位老師，新人剛入職，有很多壓力及疑惑，也會有受不了、想離開的時刻，此時可由資深人員，透過個人經驗，帶領他度過最難適應的日子，並陪他成長。

新制上路後，護理人員反應良好，陳麗琴表示，以她服務的高醫大附醫為例，很多人都想申請，院方設計徵選、面談機制，挑選個性正向，能提供新人正向觀念者擔任新手導師。目前制度剛上路，至還需要半年至一年時間，才能看出新人導師制度，對留住護理新人的實際成效。