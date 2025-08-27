獨／盼解護理荒⋯台大醫院部分工時回聘離職護師 20人回流繁重科別

護理人力荒未解，日前雙和醫院貼出急診護病比1比13，引發共鳴。護理師屬高危勞動職業，依勞基法，55歲可退休，且不少女性護理師，因婚姻、生育等暫離職場，但仍對護理工作有熱忱。台大醫院院長余忠仁上任後，啟動部分工時機制，回聘離職及退休護理人員，目前已回聘約20人，每周2至3天在人力最缺乏的急診、兒醫等病房排班，緩解醫院護理人力壓力。

余忠仁說，彈性工時護理師聘用離職或退休護理師，由護理部徵詢各別護理師是否願意回院任職，排班以每周2至3天，每天不超過8小時為限，可由單位與護理師討論訂定，目前回聘的20人，主要任職於急診後送病房、兒童醫院病房、開刀房等，這些病房工作量較大，若有新增人手，可望減輕現職護理師工作壓力。部分工時計畫先從護理試辦，未來擬擴及其他職類。

以部分工時回聘的護理師，不一定要回原單位工作，也可至其他單位任職。余忠仁表示，回聘護理師會先經過2至3周簡單訓練，重新熟悉單位工作內容後，即可與一般護理師一樣開始排班，排班時間由各單位彈性協調，對於不想被高壓護理工作綁住，但對服務有熱忱的護理師而言，先從單位退休後，還能增加選擇彈性，有望充足院內醫療人力。

余忠仁指出，不少台大醫院護理師離職是為了照護孩子，孩子長大後有回歸職場需求，多數離職或退休護理師，若本身沒有副業或第二專長，或仍對醫療服務有興趣，多會選擇至基層診所任職，或在醫學會擔任秘書、行政工作。部分工時回聘機制，讓他們不必向全職護理師一樣承受高壓，排班以外時間可享有個人生活，且對為家庭離職的護理師而言，年輕時離開職場，可藉此機制回到工作崗位。

護師公會全聯會理事長陳麗琴說，除台大醫院外，也有部分醫院實施回聘護理師作法，聘用同家醫院離職員工，對院內醫療資訊系統操作，醫院相關規範、標準作業等均熟悉，容易上手，且許多護理人員離職原因是無法每天到職，部分工時可兼顧醫療服務，擁有自己的收入，且有部分時間可用來照顧家人，是不浪費護理人力、人盡其材的好做法。