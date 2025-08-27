台版朝聖之路！馬祖推4徒步漫遊路線 作家謝哲青帶路

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，馬管處推動「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動。聯合報系資料照／胡瑞玲攝影
為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，馬管處推動「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動。聯合報系資料照／胡瑞玲攝影

近年永續旅遊浪潮興起，掀起徒步朝聖浪潮，馬祖為全台唯一無紅綠燈的縣市，且有完善步行系統，觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，推動「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動，9月將推出4條徒步路線搭配集章活動。

觀光署主秘方正光表示，馬祖列島以戰地史蹟、閩東石屋聚落、海蝕地形與燕鷗生態，吸引無數遊客造訪。過去多數遊客以快速打卡式觀光為主，為引導民眾更深入感受多元風貌，並響應環境永續，規畫「島嶼淨行」主題活動，強調「徒步」不僅是單純的移動，更是一種與土地、文化深度連結的方式。

馬管處長洪志光指出，近年海內外掀起徒步朝聖浪潮，包含西班牙聖雅各朝聖之路、日本熊野古道徒步之旅，成為旅客競相參與的新興活動。馬祖為全台唯一沒有紅綠燈的縣市，各島有完善步行系統，更有獨特閩東建築、億萬年花崗岩曲折海岸地景、四季分明的花季，而「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動，將規畫多條兼具人文與自然景觀的徒步路線。

洪志光表示，此次系列活動分為南竿宗教祈福之旅、莒光戰地文化之旅、北竿自然生態之旅、東引地質景觀之旅，讓遊客走進馬祖的歷史現場，聆聽老建築的故事，並體驗島嶼獨有的生態魅力

馬管處表示，首波活動將於9月17日邀請「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳，攜手在地導遊船老大鄭智新，帶領旅人徒步走訪莒光之美，呈現馬祖徒步旅遊獨特魅力。

本次活動開放旅客一同參與首場「名人帶路」，欲了解詳情，可參閱活動報名連結（https://pse.is/837nqs）；另外，10月20日將邀請國內知名旅行作家、人稱「行走的百科全書」謝哲青老師探索北竿螺山自然生態之旅。

為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，馬管處推動「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動。聯合報系資料照／胡瑞玲攝影
為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，馬管處推動「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動。聯合報系資料照／胡瑞玲攝影
為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，馬管處推動「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動。聯合報系資料照／胡瑞玲攝影
為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，馬管處推動「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動。聯合報系資料照／胡瑞玲攝影

