掰了！ 楊柳颱風破壞結構 潮境人氣景點「飛天掃把」將退

基隆潮境公園的熱門打卡地標「掃把救星」裝置藝術，因與「哈利波特」電影的飛天掃把畫面產生聯想，多年來深受遊客與網友喜愛，成為人氣拍照熱點。因長年受風吹雨打，日前又遭楊柳颱風影響結構，海科館經評估後決定讓其自然消逝，正式功成身退。

海科館今天說明，這件作品原名為「掃把救星」，由法國藝術家派崔克·德馬佐（Patrick Demazeau）於2016年為海科館「潮藝術」所創作，最初以天然竹材製作而成，共有12支。逾8年歲月，歷經海風的侵蝕與數次颱風的摧殘，期間海科館曾多次進行維護。

海科館說，但日前受楊柳颱風強風影響，作品結構更顯脆弱，基於公共安全考量，今天決定讓其回歸大地藝術的理念，讓作品隨著時間與自然的力量，完成其藝術的循環。已有多支損壞，不再修復及維護，任其自然的力量消失，但不主動拆除。

海科館館長王明源表示，「掃把救星」最初的創作寓意是希望藉由掃除海洋垃圾與汙染物的意象，提醒民眾珍愛海洋、減少汙染。這些佇立在海邊的巨型掃把，承載著重要的環保寓意，呼籲大眾關注海洋生態的保護。

這件承載了許多人回憶與環保意義的作品即將功成身退，海科館歡迎民眾在它正式退場前，用鏡頭捕捉「掃把救星」的最終身影，為它留下永恆的紀念。