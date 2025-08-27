快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

聽新聞
0:00 / 0:00

納豆、依依愛守護 籲長照需社會涓滴愛心

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
創世基金會愛心大使納豆、依依呼籲照顧路上一路有您。圖/創世基金會提供
創世基金會愛心大使納豆、依依呼籲照顧路上一路有您。圖/創世基金會提供

藝人納豆2022年初突發腦出血中風，幸虧依依機警送醫保住一命，歷經開刀、休養及漫長的復健，納豆逐漸好轉，今擔任創世基金會愛心大使，教導如何判別中風警訊、測量血壓正確方法，並大方分享婚姻經營秘訣「把愛掛在嘴邊」，依依了解安養費用龐大、認同創世理念，現場也加入每月1650植物人安養經費行列，呼籲大家以行動照顧好自己與家人，並看見植物人、重度臥床者與其家庭的艱苦。

創世基金會統計，植物人致殘原因從30年前車禍占6成以上，變化至今以疾病為主因，占52.9%。其中「腦部或心血管疾病」占多數，如中風、腦傷、心肌梗塞等常見疾病，都可能導致呈植物人狀態。

創世今年推行樂活宣導，深入鄰里及企業，分享身體健康的樂活方法。創世愛心大使依依分享照顧識別中風口訣「FAST」(舉手、微笑、說你好)，遇到突發狀況時能馬上辨別，把握黃金搶救時間；納豆也呼籲平時有高血壓的朋友，要確實執行「量血壓722原則」，掌握身體狀況。

除此，創世基金會也推行健康生活的「樂活宣導」，分享預防、辨識、搶救，維持健康、均衡飲食、日常運動方法，歡迎社區、學校和企業團體，皆可向全台創世服務據點免費申請。

創世基金會說，照顧是一場長期抗戰，照顧者面臨龐大的經濟與照護壓力，創世基金會近40年來，累計安養2891位植物人，免費到宅服務1萬5044位植物人及重度臥床老人，減輕近1萬8000多個家庭的負擔，守護照顧者與被照顧者的尊嚴與希望，呼籲社會大眾支持植物人一日安養經費，每月定期定額1650，讓愛一路有您。

愛心 中風 植物人

延伸閱讀

納豆新婚後體檢報告出爐 依依傻眼「竟然比我還健康」

依依許願要生到3胎 納豆等不及「現在忍不住了」

「只喝茶不喝水」恐致二次中風！醫：身體脱水釀禍 1天別喝超過3杯茶

不捨76歲李炳輝中風上街 蕭煌奇霸氣出手

相關新聞

掰了！ 楊柳颱風破壞結構 潮境人氣景點「飛天掃把」將退

基隆潮境公園的熱門打卡地標「掃把救星」裝置藝術，因與「哈利波特」電影的飛天掃把畫面產生聯想，多年來深受遊客與網友喜愛，成...

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

菲律賓附近的低氣壓已進入南海，不排除明、後天增強為熱帶性低氣壓，但變成颱風機率較低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周仍有...

疫情拉警報！高雄鼓山區登革熱今再添1例 累計8例住同一里

高雄市鼓山區本土登革熱疫情拉警報，今天再新增1例，累計已有8例。衛生局表示，8人同住在同一里，目前警戒里範圍已擴大到9個...

納豆、依依愛守護 籲長照需社會涓滴愛心

藝人納豆2022年初突發腦出血中風，幸虧依依機警送醫保住一命，歷經開刀、休養及漫長的復健，納豆逐漸好轉，今擔任創世基金會...

連假出國不再貴？旅遊達人曝飛日本票價罕見便宜 內行揭背後真相

受到國人熱愛赴日旅遊的影響，中秋與雙十連假一向是熱門出遊檔期，機票價格往往水漲船高，但今年卻出現反常情況，飛往日本的票價...

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。