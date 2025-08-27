納豆、依依愛守護 籲長照需社會涓滴愛心

藝人納豆2022年初突發腦出血中風，幸虧依依機警送醫保住一命，歷經開刀、休養及漫長的復健，納豆逐漸好轉，今擔任創世基金會愛心大使，教導如何判別中風警訊、測量血壓正確方法，並大方分享婚姻經營秘訣「把愛掛在嘴邊」，依依了解安養費用龐大、認同創世理念，現場也加入每月1650植物人安養經費行列，呼籲大家以行動照顧好自己與家人，並看見植物人、重度臥床者與其家庭的艱苦。

創世基金會統計，植物人致殘原因從30年前車禍占6成以上，變化至今以疾病為主因，占52.9%。其中「腦部或心血管疾病」占多數，如中風、腦傷、心肌梗塞等常見疾病，都可能導致呈植物人狀態。

創世今年推行樂活宣導，深入鄰里及企業，分享身體健康的樂活方法。創世愛心大使依依分享照顧識別中風口訣「FAST」(舉手、微笑、說你好)，遇到突發狀況時能馬上辨別，把握黃金搶救時間；納豆也呼籲平時有高血壓的朋友，要確實執行「量血壓722原則」，掌握身體狀況。

除此，創世基金會也推行健康生活的「樂活宣導」，分享預防、辨識、搶救，維持健康、均衡飲食、日常運動方法，歡迎社區、學校和企業團體，皆可向全台創世服務據點免費申請。

創世基金會說，照顧是一場長期抗戰，照顧者面臨龐大的經濟與照護壓力，創世基金會近40年來，累計安養2891位植物人，免費到宅服務1萬5044位植物人及重度臥床老人，減輕近1萬8000多個家庭的負擔，守護照顧者與被照顧者的尊嚴與希望，呼籲社會大眾支持植物人一日安養經費，每月定期定額1650，讓愛一路有您。