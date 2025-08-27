明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

菲律賓附近的低氣壓已進入南海，不排除明、後天增強為熱帶性低氣壓，但變成颱風機率較低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周仍有熱帶擾動形成機率，但後期變化大仍須持續觀察；天氣部分，明、後2天水氣減少，但周六起水氣增多，花東、恆春半島留意局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻說，菲律賓附近的低氣壓已進入南海，不排除明、後天增強為熱帶性低氣壓，但變成颱風的機率較低，後續路徑將朝海南島前進，對台灣無影響。另外，下周菲律賓東方海面到關島一帶仍有熱帶擾動形成機率，但後期變化大仍須持續觀察。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，周四、周五（28、29日）水氣減少，花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜蘭有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、北部山區有局部短暫雷陣雨，且有較大雨勢機率。

周六至下周一環境風場轉為東南風至南風，水氣增加。周六（30日）花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一（8月31日、9月1日）環境風場偏南南東風，東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨機率。

下周二、下周三（9月2日至3日）環境風場轉為東風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區、北部山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，未來一周高溫炎熱，西半部高溫約34至36度，桃園以北局部高溫甚至上看38度。