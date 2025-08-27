疫情拉警報！高雄鼓山區登革熱今再添1例 累計8例住同一里

高雄市鼓山區本土登革熱疫情拉警報，今天再新增1例，累計已有8例。衛生局表示，8人同住在同一里，目前警戒里範圍已擴大到9個里，採檢人數突破220人。

鼓山區登革熱群聚疫情再添1例，個案為70餘歲女性，經疫調採檢PCR陽性第二型確診，為首例鄰居，同屬此波家庭及社區群聚疫情，目前累計8例，8名感染者登革熱病毒血症期中，均收治醫院觀察至少一周。

衛生局表示，前4例檢體病毒基因定序比對與今年越南境外移入個案病毒株相同，研判此波疫情可能為入境民眾感染，但未就醫通報，社區病媒蚊密度又高，以致引發群聚感染。

市府防疫團隊8月24日至今日已查獲423個積水容器，其中123個已孳生大量病媒蚊幼蟲，亦已捕獲47隻斑蚊，陽性容器率近3成，包括家戶周邊桶缸甕盆、杯瓶碗罐、帆布、花器、輪胎、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器及髒污環境，防疫人員除清除積水並立即依傳染病防治法告發，已開出50件以上罰單，最高裁處新台幣1萬5000元。

衛生局表示，8例確診個案當中，除首例指標個案，其餘7例均於擴大採檢主動發現，因人數持續增加，研判社區仍有高度潛在疫情風險，加上近日午後仍有豪大雨、疫區陽性容器率高，亦會增加病媒蚊孳生源傳染風險。