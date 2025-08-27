桃機全新航班資訊顯示系統受肯定 奪英美國際設計金獎

桃園國際機場自去年（2024）起陸續檢討航廈航班顯示系統（Flight Information Display System, FIDS）與候機室登機門、行李提領區、報到櫃台等997處資訊螢幕，盤點場域環境、設備規格、旅客決策需求、視覺美感等項目，進行整體顯示系統優化工程。其中，全新設計的航班資訊顯示系統一舉拿下「倫敦設計獎」的傳播設計/字體設計及標示項目金獎，及「紐約產品設計獎」的互動設計/裝置項目金獎。

機場公司指出，倫敦設計獎（London Design Awards）旨在表彰全球傑出的設計和創意，評審團來自英美亞洲，歡迎各種背景的設計人才報名參賽，希望透過對現有趨勢並融合多元化的見解，重新定義世界對設計獨特語言的看法，強調文化融合與永續性，許多作品帶有濃厚的藝術氣息與實驗性。紐約產品設計獎（NY Product Design Awards）則注重商業實用性、創新科技與市場導向，強調設計與消費者體驗的結合。

機場公司表示，根據國際機場協會（Airports Council International，ACI）進行的服務調查數據顯示，全新升級的FIDS提升旅客資訊辨識速度達37%，大幅降低關鍵節點的決策時間。同時，FIDS上線後，旅客在「資訊清晰度」、「方向感掌握度」及「移動順暢度」等指標的滿意度平均提升 12個百分點，顯示新系統在減輕旅客視覺負擔與方向壓力上成效顯著。