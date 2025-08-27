快訊

桃機全新航班資訊顯示系統受肯定 奪英美國際設計金獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場全新航班顯示系統有效整合航班動態與行李轉盤資訊等重要訊息，讓旅客快速掌握行李即時狀態。圖／機場公司提供
桃園國際機場全新航班顯示系統有效整合航班動態與行李轉盤資訊等重要訊息，讓旅客快速掌握行李即時狀態。圖／機場公司提供

桃園國際機場自去年（2024）起陸續檢討航廈航班顯示系統（Flight Information Display System, FIDS）與候機室登機門、行李提領區、報到櫃台等997處資訊螢幕，盤點場域環境、設備規格、旅客決策需求、視覺美感等項目，進行整體顯示系統優化工程。其中，全新設計的航班資訊顯示系統一舉拿下「倫敦設計獎」的傳播設計/字體設計及標示項目金獎，及「紐約產品設計獎」的互動設計/裝置項目金獎。

機場公司指出，倫敦設計獎（London Design Awards）旨在表彰全球傑出的設計和創意，評審團來自英美亞洲，歡迎各種背景的設計人才報名參賽，希望透過對現有趨勢並融合多元化的見解，重新定義世界對設計獨特語言的看法，強調文化融合與永續性，許多作品帶有濃厚的藝術氣息與實驗性。紐約產品設計獎（NY Product Design Awards）則注重商業實用性、創新科技與市場導向，強調設計與消費者體驗的結合。

機場公司表示，根據國際機場協會（Airports Council International，ACI）進行的服務調查數據顯示，全新升級的FIDS提升旅客資訊辨識速度達37%，大幅降低關鍵節點的決策時間。同時，FIDS上線後，旅客在「資訊清晰度」、「方向感掌握度」及「移動順暢度」等指標的滿意度平均提升 12個百分點，顯示新系統在減輕旅客視覺負擔與方向壓力上成效顯著。

機場公司說明，FIDS的即時更新功能與多語系介面設計，為桃園國際機場榮獲2025年Skytrax「全球最佳行李運送機場」提供了關鍵技術支援。系統有效整合航班動態與行李轉盤資訊等重要訊息，讓旅客快速掌握行李即時狀態，未來將持續推進桃園國際機場視覺與資訊系統的統一化與智慧化，強化在國際舞台的競爭力與品牌形象，並為旅客持續打造更優質的旅行體驗。

桃園機場FIDS系統獲得「倫敦設計獎」的傳播設計字體設計及標示項目金獎。圖／機場公司提供
桃園機場FIDS系統獲得「倫敦設計獎」的傳播設計字體設計及標示項目金獎。圖／機場公司提供
桃園機場FIDS系統獲得「紐約產品設計獎」的互動設計裝置項目金獎。圖／機場公司提供
桃園機場FIDS系統獲得「紐約產品設計獎」的互動設計裝置項目金獎。圖／機場公司提供

機場

