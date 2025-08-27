高雄登革熱群聚新增1例 積水孳生孑孓開罰逾50件

高雄市今年鼓山區本土登革熱群聚疫情今天經主動檢出新增1例，為首例鄰居，同屬此波家庭及社區群聚疫情，目前累計8例。市府防疫團隊在社區內查獲423個積水容器，並已開出逾50件罰單。

高雄市衛生局新聞稿表示，高雄市今年鼓山區本土登革熱群聚疫情今天經主動檢出新增1例，個案為70餘歲女性，經疫調採檢PCR陽性第二型確診，為首例鄰居，同屬此波家庭及社區群聚疫情，目前累計8例。

由於前4例檢體病毒基因定序比對與今年越南境外移入個案病毒株相同，研判此波疫情可能為入境民眾感染未就醫通報，因社區病媒蚊密度高以致群聚感染，防疫團隊今天持續加強地毯式孳生源清除及髒亂環境整頓，以降低疫情擴散速度。

針對這波群聚疫情，市府防疫團隊24日至今已在社區內查獲423個積水容器，其中123個已孳生大量病媒蚊幼蟲，亦已捕獲47隻斑蚊，陽性容器率近3成。防疫人員除清除積水外，亦依法開出50件以上罰單，最高裁處新台幣1萬5000元。

衛生局提醒民眾提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請速前往558家登革熱整合式醫療合約院所就醫，主動告知醫師活動及旅遊史，並請醫療院所提高警覺落實TOCC問診，及早通報。

衛生局表示，近期天氣高溫炎熱且常有降雨，氣候條件有利病媒蚊孳生，增加社區疫情傳播風險，民眾雨後應積極巡視家戶內外，主動清除積水容器，減少孳生源傳播疫情。