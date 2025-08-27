快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

高雄登革熱群聚新增1例 積水孳生孑孓開罰逾50件

中央社／ 高雄27日電

高雄市今年鼓山區本土登革熱群聚疫情今天經主動檢出新增1例，為首例鄰居，同屬此波家庭及社區群聚疫情，目前累計8例。市府防疫團隊在社區內查獲423個積水容器，並已開出逾50件罰單。

高雄市衛生局新聞稿表示，高雄市今年鼓山區本土登革熱群聚疫情今天經主動檢出新增1例，個案為70餘歲女性，經疫調採檢PCR陽性第二型確診，為首例鄰居，同屬此波家庭及社區群聚疫情，目前累計8例。

由於前4例檢體病毒基因定序比對與今年越南境外移入個案病毒株相同，研判此波疫情可能為入境民眾感染未就醫通報，因社區病媒蚊密度高以致群聚感染，防疫團隊今天持續加強地毯式孳生源清除及髒亂環境整頓，以降低疫情擴散速度。

針對這波群聚疫情，市府防疫團隊24日至今已在社區內查獲423個積水容器，其中123個已孳生大量病媒蚊幼蟲，亦已捕獲47隻斑蚊，陽性容器率近3成。防疫人員除清除積水外，亦依法開出50件以上罰單，最高裁處新台幣1萬5000元。

衛生局提醒民眾提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請速前往558家登革熱整合式醫療合約院所就醫，主動告知醫師活動及旅遊史，並請醫療院所提高警覺落實TOCC問診，及早通報。

衛生局表示，近期天氣高溫炎熱且常有降雨，氣候條件有利病媒蚊孳生，增加社區疫情傳播風險，民眾雨後應積極巡視家戶內外，主動清除積水容器，減少孳生源傳播疫情。

疫情 衛生局 登革熱

延伸閱讀

登革熱拉緊報？台南知名「危樓」來亞大樓要拆了

新北三芝福成社區性別友善 女性學修車男性學縫補

高雄鼓山登革熱群聚疫情再增3例 衛生局呼籲防疫

高雄本土登革熱群聚今再添3例 「這一區」隱藏傳播鏈成疫情熱點

相關新聞

桃機全新航班資訊顯示系統受肯定 奪英美國際設計金獎

桃園國際機場自去年（2024）起陸續檢討航廈航班顯示系統（Flight Information Display Syst...

網傳「配方奶粉含糖量高」 家長嚇壞 專家解答：胡說八道

「你知道你給小朋友喝的奶粉到底有多甜嗎？」近日網路上流傳一支影片，提到「一瓶奶粉有一半以上，全部都是糖，等於兩大瓶可樂」...

護理荒病患抱怨病床空著不能開 雲林縣府先幫護理人員每月加薪3千

全台護理荒，雲林縣生活機能不如都會區，又無百貨商場，難吸引年輕護理師留任，全縣護理人力尚有350名缺口，受護病比限制，常...

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

連假出國不再貴？旅遊達人曝飛日本票價罕見便宜 內行揭背後真相

受到國人熱愛赴日旅遊的影響，中秋與雙十連假一向是熱門出遊檔期，機票價格往往水漲船高，但今年卻出現反常情況，飛往日本的票價...

醫院要求主治醫師上下班打卡？衛福部曝「沒有規定」 但希望做這件事

近期網路平台上熱議，竟有醫院要求主治醫師上下班需要打卡，醫師職業工會質疑，這與替醫師節稅、間接節省醫院人事成本有關，醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。