音樂、MOMO家族、摸彩 新北汐止仲夏音樂派對週六登場

汐止區年度音樂盛事，「仲夏音樂派對」就要在8月30日也就是這個星期六在汐止區公所前廣場登場，除了有在地社團、以及學生團體的音樂演出，並且邀請了MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥帶動唱跳，值得一提的是，今年還特別增加了摸彩活動，豐富大獎包括液晶電視、藍牙耳機、家電等多項實用獎品，等你帶回家。

汐止區長林慶豐表示，今年的活動安排非常多元，四大主題有樂巿集、樂音樂、樂MOMO、樂抽獎，從下午四點開始的仲夏樂市集，集結在地特色攤位，不僅可以邊逛邊玩，還能體驗最道地的汐止風味；接著一路到晚間九點半，舞台上則有「仲夏不打烊」音樂表演，由汐止區內的學校社團帶來最熱情的演出，展現汐止青年朋友的才華與活力。

還有今年也再度和觀天下有線電視合作，邀請了MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥現場帶動唱跳，從六點半到七點半，小朋友可以和偶像一起唱唱跳跳，留下美好的親子時光。

林慶豐指出，今年最大的亮點，也是和往年最不一樣的地方，就是首度規劃了「仲夏抽獎」！民眾只要追蹤按讚「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁並完成打卡，即可獲得抽獎券，並於下午5：30分前投入抽獎箱，就可以參加抽獎，活動現場將不定時抽出幸運觀眾，若唱號3次未在現場，將失去得獎機會。豐富大獎包括液晶電視、藍牙耳機、家電等多項實用獎品，讓大家在欣賞表演的同時還有機會把大獎帶回家喔！

只要參與現場活動，大家就有機會抽中精美禮品，甚至還有電視機等大獎可以帶回家。這不只是聽音樂、看表演，更是一個全家大小都能參與、帶著驚喜回家的快樂派對。

