網傳「配方奶粉含糖量高」 家長嚇壞 專家解答：胡說八道

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
配方奶粉主要碳水化合物來源是乳糖，是嬰兒能量的重要來源。圖／123RF
配方奶粉主要碳水化合物來源是乳糖，是嬰兒能量的重要來源。圖／123RF

「你知道你給小朋友喝的奶粉到底有多甜嗎？」近日網路上流傳一支影片，提到「一瓶奶粉有一半以上，全部都是糖，等於兩大瓶可樂」，內容引發不少家長擔憂。婦產科醫師蘇怡寧在臉書發文：根本是胡說八道，嬰兒配方奶粉（Infant Formula）含糖量跟母乳差不多，大約都是7%左右，不該誤導大眾。

蘇怡寧指出，「小朋友喝的奶粉糖分過高」這種說法毫無根據，且配方奶粉主要碳水化合物來源是乳糖，是嬰兒能量的重要來源。如果寶寶有乳糖不耐症的狀況，才會另外使用特殊配方，非常鼓勵哺餵母乳，但對於某些不適合哺餵母乳的情況，配方奶是新手媽媽的另外一種選擇，畢竟現代社會已經沒有奶媽了。

專家貼文曝光後，網友紛紛表示，「別再用錯誤資訊製造焦慮」、「媽媽已經夠辛苦了」、「別再抨擊不餵母乳的媽媽」、「放過媽媽好嗎」、「不要再把配方奶妖魔化」。可見在少子化的現代，大家都很重視下一代的營養健康，不希望錯誤資訊以訛傳訛。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，台灣針對一歲以下嬰兒的配方奶，必須經過「特殊營養食品」的查驗登記與嚴格審查，這比一般食品法規更為嚴格。衛福部建立把關機制，確保嬰兒奶粉營養素符合國際規範，並監測市售產品之衛生及品質，以確保嬰兒健康安全。

許惠玉說，孩子滿1歲、1歲半後，家長會選擇幼兒成長配方（奶粉），要特別注意有些產品不一定是乳品，有些成分的精緻糖占比高，容易影響不正確的口感，造成嗜甜習慣，這也是為什麼現代人戒不了甜食、手搖飲的原因。如果要銜接母乳或配方奶粉，建議可選擇鮮奶，避免攝取過多精緻糖。

