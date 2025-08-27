新北桃園28日高溫38度 午後中南部防較大雨勢

氣象署表示，明天仍然偏悶熱，新北、桃園防攝氏38度以上高溫，午後中南部地區及北部山區留意較大雨勢；目前菲律賓東方海面仍有熱帶雲簇消長，是否會有新的熱帶系統發展，會是下週觀察的重點。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，原位於菲律賓東方海面的熱帶擾動今天通過呂宋島進入南海，因此台灣附近受其外圍水氣移入影響，天氣以多雲為主，局部地區則有大雨發生。

黃恩鴻指出，明天仍然是偏東風，白天高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣。明天、29日水氣稍減，以花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨為主，基隆北海岸、宜蘭地區是零星短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生；明天大台北山區也有零星短暫陣雨。

根據氣象署網站，今天最高溫為新北市五股區38.2度、桃園市蘆竹區37.3度。黃恩鴻表示，明天新北、桃園仍要留意38度以上高溫，桃園以北、中南部近山區防36度以上高溫發生。其他地區未降雨前感受仍偏悶熱。

黃恩鴻說，30日至9月1日水氣略增，30日轉偏東南風、31及9月1日偏南南東風，主要降雨範圍以花東、恆春半島為主，其他地區是多雲、午後易有雷陣雨；清晨至上午中南部地區則要留意局部短暫陣雨。

黃恩鴻提到，目前觀察9月2、3日仍然是偏東風至東南風的天氣，降雨同樣以花東、恆春半島有局部短暫雨為主，其他地區多雲到晴、午後有局部雷陣雨，未降雨時偏悶熱。

至於進入南海的熱帶擾動，黃恩鴻表示，就目前資料顯示其增強機率不高，且逐漸西行遠離台灣；在菲律賓東方海面一帶仍有熱帶雲簇在消消長長，各國模式仍未有一致性的預測，是否會有新的熱帶系統生成將會是下週的重點，氣象署會持續觀察。