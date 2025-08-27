快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

護理荒病患抱怨病床空著不能開 雲林縣府先幫護理人員每月加薪3千

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣護理人力尚有350名缺口，縣府為此創全國首例，今宣布鎖定急重症與病房第一線護理人員，祭出每月補助3千元的留任獎金等策略。記者陳雅玲／攝影
雲林縣護理人力尚有350名缺口，縣府為此創全國首例，今宣布鎖定急重症與病房第一線護理人員，祭出每月補助3千元的留任獎金等策略。記者陳雅玲／攝影

全台護理荒，雲林縣生活機能不如都會區，又無百貨商場，難吸引年輕護理師留任，全縣護理人力尚有350名缺口，受護病比限制，常有病患抱怨「明明看到床都空的，為什麼不能開床？」縣府為此創全國首例，今宣布鎖定急重症與病房第一線護理人員，祭出每月補助3千元的留任獎金等策略，今年9月上路，目標3年內留住3千名護理師。

今年春節全台急診壅塞，很多病患等不到病床，雲林縣長張麗善接獲許多民眾陳情，為此邀集縣內各大醫院了解第一線困境，經調查，目前全縣約有2650名護理人員，縣內14家醫院若要達到平均護病比，尚有350名缺口。

張麗善說，全國每萬人平均有82位護理人員服務，但雲林縣只有67位，因人力不足，很多病床無法開床，很多民眾就會打電話罵「明明看到床都空的，為什麼不能開床？」各大醫院反映希望急重症薪資要改善、三班護病比要入法等，才有辦法改善護理荒。

雲林縣衛生局長曾春美表示，全縣護理人力不足300多人，導致各院許可床數無法全數開放，加上雲林沒有百貨商場，生活機能不如都會區，年輕護理師會想往都會地區發展，跟醫院討論後，若祭出留任獎金，至少讓新進護理師在雲林留下超過6個月，就有機會讓這些年輕護理師持續留任。

張麗善說，她自身曾在臨床服務20年，看到現在醫護第一線的困境，又看到縣民等不到病床的著急，心裡左右為難，了解醫護人員的需求後，縣府推動333護理人力留任獎勵，鎖定急重症與病房第一線護理人員，每月補助3千元，目標3年內從2600多人補足到3千人留任，今年9月上路。

縣府今也與崇仁、敏惠、樹人、育英、仁德醫護專科學校及弘光、中台、輔英、大仁、中華醫事、長庚科技大學等校成立雲林縣護理人力培育策略聯盟，啟動雲林縣護理公費生專案，114學年度將提供50名公費名額，每名每年補助16萬元，另推動院所完善托嬰、托老友善職場，降低專業家庭壓力，協助離職或停職人力回流。

台大醫院雲林分院長馬惠明說，台大雲林分院升格準醫學中心，護病比從區域醫院被要求提升到醫學中心，等於減少25%的收治能量，但院內收治的人數其實比去年還多，「表示我們的護理同仁在這樣的情況下，是承擔更大的壓力」。

馬惠明說，他也很想幫同仁加薪，加個三千塊、五千塊，但如果加薪，營收表可能由正轉負，所以聽到縣府願意幫忙為護理人員加薪這個消息，「我真的是高興得不得了」。

雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟表示，非常感謝縣府，公會將全力支持此計畫，並協助建置新人陪伴制度，蒐集第一線對護病比、夜班負荷與職場安全的建議，成為政府與醫院間的專業橋樑。

高姓資深護理師服務逾30年，臨床護理師工作量大、醫療環境太複雜，加上公立醫院要加薪不容易，要留才不容易，縣府幫忙每月加薪3千很有吸引力，對年輕護理師很有幫助。

雲林縣護理人力尚有350名缺口，縣府今與崇仁、敏惠、樹人、育英、仁德醫護專科學校及弘光、中台、輔英、大仁、中華醫事、長庚科技大學等校成立護理人力培育策略聯盟，啟動護理公費生專案。記者陳雅玲／攝影
雲林縣護理人力尚有350名缺口，縣府今與崇仁、敏惠、樹人、育英、仁德醫護專科學校及弘光、中台、輔英、大仁、中華醫事、長庚科技大學等校成立護理人力培育策略聯盟，啟動護理公費生專案。記者陳雅玲／攝影
雲林縣護理人力尚有350名缺口，縣府今宣布鎖定急重症與病房第一線護理人員，祭出每月補助3千元的留任獎金等策略，雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟表示，非常感謝縣府，公會將全力支持此計畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣護理人力尚有350名缺口，縣府今宣布鎖定急重症與病房第一線護理人員，祭出每月補助3千元的留任獎金等策略，雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟表示，非常感謝縣府，公會將全力支持此計畫。記者陳雅玲／攝影

雲林 人力 護理師

延伸閱讀

雲林護理師9月起加薪3千元 人才培育計畫同步上路

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

全台護理荒醫院搶才出招 雲基公費生每月獎一萬

景氣不明加薪變保守 3成9餐飲業調薪搶人但5成5薪資漲不動

相關新聞

桃機全新航班資訊顯示系統受肯定 奪英美國際設計金獎

桃園國際機場自去年（2024）起陸續檢討航廈航班顯示系統（Flight Information Display Syst...

網傳「配方奶粉含糖量高」 家長嚇壞 專家解答：胡說八道

「你知道你給小朋友喝的奶粉到底有多甜嗎？」近日網路上流傳一支影片，提到「一瓶奶粉有一半以上，全部都是糖，等於兩大瓶可樂」...

護理荒病患抱怨病床空著不能開 雲林縣府先幫護理人員每月加薪3千

全台護理荒，雲林縣生活機能不如都會區，又無百貨商場，難吸引年輕護理師留任，全縣護理人力尚有350名缺口，受護病比限制，常...

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

連假出國不再貴？旅遊達人曝飛日本票價罕見便宜 內行揭背後真相

受到國人熱愛赴日旅遊的影響，中秋與雙十連假一向是熱門出遊檔期，機票價格往往水漲船高，但今年卻出現反常情況，飛往日本的票價...

醫院要求主治醫師上下班打卡？衛福部曝「沒有規定」 但希望做這件事

近期網路平台上熱議，竟有醫院要求主治醫師上下班需要打卡，醫師職業工會質疑，這與替醫師節稅、間接節省醫院人事成本有關，醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。