護理荒病患抱怨病床空著不能開 雲林縣府先幫護理人員每月加薪3千

全台護理荒，雲林縣生活機能不如都會區，又無百貨商場，難吸引年輕護理師留任，全縣護理人力尚有350名缺口，受護病比限制，常有病患抱怨「明明看到床都空的，為什麼不能開床？」縣府為此創全國首例，今宣布鎖定急重症與病房第一線護理人員，祭出每月補助3千元的留任獎金等策略，今年9月上路，目標3年內留住3千名護理師。

今年春節全台急診壅塞，很多病患等不到病床，雲林縣長張麗善接獲許多民眾陳情，為此邀集縣內各大醫院了解第一線困境，經調查，目前全縣約有2650名護理人員，縣內14家醫院若要達到平均護病比，尚有350名缺口。

張麗善說，全國每萬人平均有82位護理人員服務，但雲林縣只有67位，因人力不足，很多病床無法開床，很多民眾就會打電話罵「明明看到床都空的，為什麼不能開床？」各大醫院反映希望急重症薪資要改善、三班護病比要入法等，才有辦法改善護理荒。

雲林縣衛生局長曾春美表示，全縣護理人力不足300多人，導致各院許可床數無法全數開放，加上雲林沒有百貨商場，生活機能不如都會區，年輕護理師會想往都會地區發展，跟醫院討論後，若祭出留任獎金，至少讓新進護理師在雲林留下超過6個月，就有機會讓這些年輕護理師持續留任。

張麗善說，她自身曾在臨床服務20年，看到現在醫護第一線的困境，又看到縣民等不到病床的著急，心裡左右為難，了解醫護人員的需求後，縣府推動333護理人力留任獎勵，鎖定急重症與病房第一線護理人員，每月補助3千元，目標3年內從2600多人補足到3千人留任，今年9月上路。

縣府今也與崇仁、敏惠、樹人、育英、仁德醫護專科學校及弘光、中台、輔英、大仁、中華醫事、長庚科技大學等校成立雲林縣護理人力培育策略聯盟，啟動雲林縣護理公費生專案，114學年度將提供50名公費名額，每名每年補助16萬元，另推動院所完善托嬰、托老友善職場，降低專業家庭壓力，協助離職或停職人力回流。

台大醫院雲林分院長馬惠明說，台大雲林分院升格準醫學中心，護病比從區域醫院被要求提升到醫學中心，等於減少25%的收治能量，但院內收治的人數其實比去年還多，「表示我們的護理同仁在這樣的情況下，是承擔更大的壓力」。

馬惠明說，他也很想幫同仁加薪，加個三千塊、五千塊，但如果加薪，營收表可能由正轉負，所以聽到縣府願意幫忙為護理人員加薪這個消息，「我真的是高興得不得了」。

雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟表示，非常感謝縣府，公會將全力支持此計畫，並協助建置新人陪伴制度，蒐集第一線對護病比、夜班負荷與職場安全的建議，成為政府與醫院間的專業橋樑。