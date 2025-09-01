中秋連假刷卡攻略！星展卡刷出滿滿儀式感，吃喝玩樂還能抽百萬環遊世界

中秋節不只要烤肉、賞月、出遊，今年還能用「星展卡」刷出更高級的團圓儀式感！星展銀行推出一系列超值回饋，從美食大餐、旅遊到日常購物，都能輕鬆享受刷卡優惠，讓中秋過節氛圍不只滿月，還滿分！

中秋烤肉、賞月、出遊，刷星展信用卡輕鬆享優惠。 Shutterstock/提供

摘星計畫最終章，刷卡就有機會環遊世界

刷卡就能摘星！你的環遊世界夢，星展幫你買單！ 9/1至12/31，星展推出「摘星計畫最終章・環遊世界挑戰賽」，只要刷卡消費，就有機會抽中「一人獨得百萬環遊世界」的超夢幻大獎，七大洲任你闖，星展直接幫你出機票與旅費， 刷越多筆、抽獎機會越多．世界和你的距離，只差一張星展卡！

不只夢想，星展還有實際回饋！月月刷星展信用卡一般消費達門檻並於星展Card+ App完成登錄，每月最高回饋NT$ 2,500，活動期間累計回饋上看NT$10,000！更棒的是，搭配星展eco永續卡卡片權益國內外1.2%現金積點回饋，合計最高享3.7%超猛回饋！讓你邊刷邊賺！

9/1至12/31 刷星展卡消費，就有機會抽中「一人獨得百萬環遊世界」的超夢幻大獎。 星展銀行/提供

先約飯局，團聚更有味！

中秋連假即將來臨，朋友搶先約滿滿？星展卡直接送上三連發餐飲優惠：週三吃燒肉！LINE Pay綁定星展信用卡，每週三於胡同、屋馬、茶六、森森、燒肉Smile等多家指定燒肉餐廳消費，滿額最高享17%回饋！提早約起來，燒烤配啤酒才對味！

如果想要平假日都大吃美食，星展提供更多好選項，最高8折聰明刷！肯德基、必勝客、北村豆腐家、勝博殿、涓豆腐等人氣餐廳，刷星展通通最優8折！好康不只如此，9/1至12/31活動期間，以星展信用卡任刷2筆國內餐飲且單筆消費達NT$1,000（含）以上，筆筆最高享12%回饋！活動限量且需要登錄，活動期間每人回饋上限NT$600，限量5,000名，跟上述2檔餐飲優惠可以合併使用，趕快約家人朋友提前小聚，吃貨大集合！刷星展卡享優惠，把餐桌氣氛直接拉滿！

LINE Pay綁定星展信用卡，每週三於多家指定燒肉餐廳消費，滿額最高享17%回饋。 星展銀行/提供

秋季旅遊輕旅行，最高NT$7,000回饋

中秋連假不浪費，帶家人一起國內外小旅行！即日起至9/30，活動期間至Agoda、Booking.com、Trip.com、Airbnb、Expedia、Hotels.com 刷星展信用卡，除了享有線上訂房優惠，完成活動登錄，還可享限時加碼優惠：單筆消費加碼享6%刷卡金，回饋上限NT$600，最高享21%折扣。

偏好團旅的卡友，另外把握9/1至11/30活動期間於雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、東南旅遊、喜鴻假期、加利利旅遊、百威旅遊、五福旅遊、燦星旅遊、行健旅遊等指定旅行社刷星展卡，分期消費達指定門檻並完成活動登錄，享最高NT$7,000回饋。除了省旅費，旅途中的吃喝玩樂，星展卡一路都有加持！

9/1至11/30 指定旅行社刷星展卡消費，最高享NT$7,000高額回饋。 Shutterstock/提供

iPhone 17 新機上線，刷星展輕鬆入手

最後，團圓最夯話題你不能不follow，預購第一波 iPhone 17 怎麼能錯過，星展卡指定通路刷卡享30期分期0%利率，於 Apple Store 、中華電信、神腦國際、台灣大哥大(含myfone門市)、遠傳電信、德誼數位、星展Apple星商城、STUDIO A與Straight A購買 iPhone滿額再享NT$2,300回饋，限量且須登錄，讓你不怕荷包瞬間失血，輕鬆入手最新夢幻美機。

心動但還沒有星展卡的朋友不要擔心，即日起至2025/10/31，新戶透過數位通路線上申辦星展eco永續卡正卡，並於核卡後30天內註冊星展Card+ App且申請電子帳單，一般消費達NT$1,000（含）以上，可享JOGUMAN 2L官方授權氣炸鍋！中秋是家人團聚的時刻，無論是餐桌上的美食、出遊的回憶，還是送禮的心意，星展卡都為大家準備好優惠，讓愛與祝福加倍升級，像滿月一樣圓圓滿滿。

好奇看看【環遊世界挑戰賽】：https://go.dbs.com/4mlaZCb

信用卡申辦資訊：https://go.dbs.com/45x3ORz

