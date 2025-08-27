快訊

醫院要求主治醫師上下班打卡？衛福部曝「沒有規定」 但希望做這件事

聯合報／ 記者沈能元／連線即時報導
近期網路平台上熱議，竟有醫院要求主治醫師上下班需要打卡？衛福部次長林靜儀說，衛福部沒有規定醫師要打卡，但目前正規劃與賦稅署溝通，希望定義出某些醫師出勤狀態可以視為加班，將比照勞基法加班費免課所得稅。圖／本報資料照片
近期網路平台上熱議，竟有醫院要求主治醫師上下班需要打卡，醫師職業工會質疑，這與替醫師節稅、間接節省醫院人事成本有關，醫院應說明這是什麼目的？不打卡會有懲處嗎？遲到早退要扣薪嗎？衛福部表示，目前沒有規定醫師要打卡，但正在規畫與賦稅署溝通，盼定義出某些醫師出勤狀態可以視為加班，比照勞基法加班費免課所得稅。

醫師職業工會指出，現行法律規定，勞工每個月薪資裡的加班費部分，可以在一定的程度內免稅，該項規定未將醫師摒除在外，但除了部份住院醫師以外，其他醫師目前尚無所謂工時規範，也就是說，主治醫師基本上不可能界定出標準與延長工時之別。

醫師職業工會提醒，醫院應闡明要求主治醫師上下班打卡的動機，而工時紀錄早已由勞動主管機關闡明非僅限於以打卡方式呈現，任何形式諸如識別證刷門禁紀錄、工作文件上的時間戳記皆可作為佐證，若醫院有心蒐集工時狀況，除了打卡的動作外，應有更簡單的方式，且未配合上下班時間紀錄者不應懲罰，工時紀錄除可能作為免稅加班費申報用途外，不應外推至對於員工的考評與獎懲。

關於最近有對於管理醫師出勤時間的傳言，衛福部次長林靜儀於臉書表示衛福部並未要求醫師打卡，目前﻿﻿衛福部正持續與財政部協調，希望醫院的醫師在半夜被call去醫院、或值班時間的出勤收入，能夠比照勞基法加班費免納所得稅，照顧持續在醫院提供急重難罕服務的醫師。

林靜儀指出，比方說，目前白天的接生健保給付和半夜被call去接生的健保給付都是一樣的，白天的心導管和半夜緊急被call去醫院做心導管的健保給付也一樣，這樣對於輪班、加班、值班的主治醫師們來說，其實很辛苦，也很難讓醫院留住需要加班、輪值和on call 的醫師們。

林靜儀說，醫師業務特殊性，加班時間或非例行出勤時間的定義與計算，與一般勞工不同；尚須有一定的條件與計算，因此，衛福部目前正在規劃與賦稅署溝通，定義出某些醫師出勤狀態可以視為加班，比照勞基法加班費免課所得稅。衛福部沒有規定醫師要打卡，但是希望面對醫院醫師流失的問題，盡力調整友善的環境與給予支持。

醫師 工時 給付 加班費 衛福部 林靜儀

