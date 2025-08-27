挪威鮭魚面臨美關稅挑戰 台灣及東南亞銷量成長

挪威海產推廣協會東南亞總監歐詩娜今天出席一場記者會說，挪威出口的鮭魚也面臨美國關稅挑戰，不過，外銷到包括台灣及東南亞國家的挪威鮭魚則大幅成長。

挪威海產推廣協會是半官方組織，隸屬於挪威貿工漁業部，協會董事會的董事由貿工漁業部指派，任期2年。

歐詩娜（Åshild Nakken）最近來台灣考察，今天在台灣舉行記者會，宣布與日本定食餐廳及日式海鮮專門店合作，全台限時推廣挪威鮭魚和鯖魚。

歐詩娜告訴媒體，全球都關心美國的對等關稅，美國是挪威鮭魚最大出口市場，以前關稅是零，目前是15%，的確有影響，但其實還未最後定案，仍待觀望。

歐詩娜說，挪威鮭魚在台灣與東南亞銷量都持續成長，以今年1到7月為例，銷到台灣的挪威鮭魚比去年同期成長18%；東南亞國家成長更多，菲律賓成長82%，其次是泰國及印尼都是41%、馬來西亞37%、越南22%，只有新加坡下跌14%，因新加坡已是成熟且飽和的市場。

除了鮭魚外，挪威鯖魚在台灣及東南亞也有不錯表現，歐詩娜說，同樣今年1到7月，挪威銷台鯖魚數量比去年同期成長26%、印尼成長高達88%、越南為22%、馬來西亞18%、泰國15%。

歐詩娜說，台灣自1987年開始進口挪威鮭魚，目前台灣一年進口的鮭魚約2萬7000公噸，其中挪威鮭魚占73%，且連年成長；而鯖魚在台灣每年的消費量約1萬8000公噸，挪威鯖魚市占率高達88%，其他也銷台灣的挪威海產還有大比目魚、鱒魚等。

營養師呂孟凡也參加記者會說，台灣民眾患有心血管疾病與代謝症候群的比例續攀升，對有助維持心血管健康的Omega-3脂肪酸攝取量卻不足，鮭魚和鯖魚正是天然Omega-3寶庫，來自北大西洋的挪威鮭魚是在海中以箱網養殖，鯖魚為中層魚種，都不易有累積重金屬問題。