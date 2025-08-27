快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

慢性視神經疾病「青光眼」恐失明 醫：別拖到眼睛發青才就醫

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
呂大文（左）呼籲，高度近視者增加，民眾35歲起就應該每年進行一次眼底鏡檢查。本報資料照片
呂大文（左）呼籲，高度近視者增加，民眾35歲起就應該每年進行一次眼底鏡檢查。本報資料照片

一名68歲女性，青光眼控制不佳，眼壓高於20毫米汞柱，經常視力模糊、眼睛劇痛，因視野缺損出現在上視線，所以爬樓梯容易摔倒。在經過手術治療後，眼壓已經穩定控制在7到8毫米汞柱，目前恢復良好，也保住視神經功能，免於失明的威脅。

三總眼科部一般眼科主任呂大文表示，青光眼被喻為「視力小偷」，因初期症狀難以察覺，一旦發現時，視力已嚴重受損且不可逆，再不進行治療，視野會逐漸縮小，可能完全失明。其眼疾成因為眼內房水液無法正常排出，造成眼壓過高，壓迫到視神經。

「多數患者不會感到任何不適，所以對青光眼的警覺性低。」呂大文說，台灣青光眼患者約占總人口1.75%，隨年齡增長比例愈高。根據健保統計，105年共35萬人就診；113年增至45萬人，五年成長22%。最主要是高度近視增加、眼科健檢普以及診斷科技進步。

早期，罹患青光眼的人，因眼壓高而引發角膜水腫，加上水晶體混濁，眼睛會透出青色光澤而得名。而拖到眼睛發青才就醫，通常病程已經是中晚期，有視力模糊或視野缺損症狀。呂大文強調，青光眼本身無法根治，及早診斷、及早治療是維持視力的關鍵。

控制眼壓是治療青光眼的不二法門，呂大文觀察，近半數患者會自行停藥，且80%因副作用在第一年停藥。「有些人點藥覺得不舒服，或根本沒有改善視力受損問題，以為不用藥也沒關係，觀念完全錯誤。」患者滿懷期待：視野缺損的情形在按時點藥後，就會減少或消失，但青光眼治療僅能延緩惡化。

「不要錯過黃金治療期。」呂大文強調，高度近視、年長者、家族病史、糖尿病患者、眼部曾受傷、使用類固醇等族群，都是青光眼高危險群，應定期檢查視力狀況。建議35歲開始，每年進行一次眼底鏡檢查，目前治療的目標是透過藥物、雷射或手術降低眼壓，避免再壓迫視神經。

在青光眼的治療過程中，當藥物及雷射治療已無法有效控制眼壓，或是因副作用難以接受而導致無法規律用藥時，可考慮「微創青光眼手術」，將迷你引流管置入眼內，加強房水排出，控制眼壓。呂大文說，過去三年追蹤發現，這項手術不僅降壓效果穩定，術後恢復也快，已逐漸成為常規治療選項之一。

三總眼科部一般眼科主任呂大文（右）表示，「微創青光眼手術」已逐漸成為常規治療選項之一；68歲女性患者（左）術後恢復良好。記者廖靜清／攝影
三總眼科部一般眼科主任呂大文（右）表示，「微創青光眼手術」已逐漸成為常規治療選項之一；68歲女性患者（左）術後恢復良好。記者廖靜清／攝影

眼壓 視力 患者

延伸閱讀

花蓮射箭小將「視界」重啟 醫院攜手企業免費贈300萬元隱形眼鏡助攻

秦楊深夜突發文「先走一步」嚇壞眾人 原因曝光全因視力問題

恐怖情人！新北男求復合遭拒怒揮拳 妙齡女水晶體噴出險失明

秦揚驚傳突發「黑矇症」致右眼失明 醫曝3大高危險族群要注意

相關新聞

屏東「這」家食品行出貨午仔魚 含不得檢出的動物用藥

衛福部食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗...

eTag「1年路邊停車免費」抽獎延至年底 台中無紙化停車路段再享8折

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，將「eTag停車扣繳」服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓eTag不只可用於高...

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

不少人偏愛甘草帶有回甘的滋味，但對腎功能不佳者來說，這股甜味恐藏致命風險！腎臟科醫師江守山近日在臉書分享案例，一名60歲洗腎男因血壓突然飆升至200mmHg求診，服藥後效果仍有限，追查後發現，竟是日常當零食吃的仙楂丸惹禍！

每天吃30克黑巧克力再搭配這1事 營養師：可改善免疫力、減少發炎

不少人都知道黑巧克力與運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？營養師科提斯指出，研究發現若每日攝取30克純度70％以上的黑巧克力，並配合規律運動，不僅能提高抗氧化能力，還能減少發炎、改善免疫力，達成「一加一大於二」的健康功效。

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。