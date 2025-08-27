慢性視神經疾病「青光眼」恐失明 醫：別拖到眼睛發青才就醫

一名68歲女性，青光眼控制不佳，眼壓高於20毫米汞柱，經常視力模糊、眼睛劇痛，因視野缺損出現在上視線，所以爬樓梯容易摔倒。在經過手術治療後，眼壓已經穩定控制在7到8毫米汞柱，目前恢復良好，也保住視神經功能，免於失明的威脅。

三總眼科部一般眼科主任呂大文表示，青光眼被喻為「視力小偷」，因初期症狀難以察覺，一旦發現時，視力已嚴重受損且不可逆，再不進行治療，視野會逐漸縮小，可能完全失明。其眼疾成因為眼內房水液無法正常排出，造成眼壓過高，壓迫到視神經。

「多數患者不會感到任何不適，所以對青光眼的警覺性低。」呂大文說，台灣青光眼患者約占總人口1.75%，隨年齡增長比例愈高。根據健保統計，105年共35萬人就診；113年增至45萬人，五年成長22%。最主要是高度近視增加、眼科健檢普以及診斷科技進步。

早期，罹患青光眼的人，因眼壓高而引發角膜水腫，加上水晶體混濁，眼睛會透出青色光澤而得名。而拖到眼睛發青才就醫，通常病程已經是中晚期，有視力模糊或視野缺損症狀。呂大文強調，青光眼本身無法根治，及早診斷、及早治療是維持視力的關鍵。

控制眼壓是治療青光眼的不二法門，呂大文觀察，近半數患者會自行停藥，且80%因副作用在第一年停藥。「有些人點藥覺得不舒服，或根本沒有改善視力受損問題，以為不用藥也沒關係，觀念完全錯誤。」患者滿懷期待：視野缺損的情形在按時點藥後，就會減少或消失，但青光眼治療僅能延緩惡化。

「不要錯過黃金治療期。」呂大文強調，高度近視、年長者、家族病史、糖尿病患者、眼部曾受傷、使用類固醇等族群，都是青光眼高危險群，應定期檢查視力狀況。建議35歲開始，每年進行一次眼底鏡檢查，目前治療的目標是透過藥物、雷射或手術降低眼壓，避免再壓迫視神經。