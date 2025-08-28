西島秀俊×桂綸鎂主演懸疑新作《Dear Stranger》入選釜山影展！

《Dear Stranger》由日本東映株式會社、聯合數位文創共同出品，是日本備受讚譽的導演真利子哲也睽違六年的全新力作。他曾以《失序男孩》奪下盧卡諾影展最佳新銳導演獎，並於歐洲市場廣受肯定。演員則由奧斯卡最佳國際影片《在車上》的日本實力派演員西島秀俊，以及以《白日焰火》榮獲柏林影展金熊獎的台灣知名演員桂綸鎂共同領銜主演。

劇情以紐約市為背景，講述一對亞裔夫妻因兒子遭綁架而生活天翻地覆，事件甚至演變成殺人案。在悲劇的衝擊下，夫妻間隱藏的真心話與秘密一一浮現，裂痕逐漸擴大，他們是否還能回到曾經憧憬的「幸福家庭」？全片 90% 以上對白為英文，並於紐約全程實景拍攝，描繪布魯克林、唐人街、哈林區等真實場景，展現跨國製作團隊的雄心與國際化視野。

真利子哲也執導新作《DEAR STRANGER》，將於 9 月 12 日在日本上映。圖／聯合數位文創提供

《Dear Stranger》也正式入選第30屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元，導演真利子哲也將與西島秀俊、桂綸鎂一同踏上紅毯。作為亞洲頂尖的影展之一，釜山國際電影節吸引了來自世界各地影迷的目光。過去曾入選此單元的日本作品包括《我的意外爸爸》（2013）、《漫長的藉口》（2016）、以及《幸福湯屋》（2016）。此外也有眾多備受矚目的作品，例如是枝裕和獲坎城影展最佳劇本獎及酷兒金棕櫚獎的《怪物》，以及黑澤清日本角逐奧斯卡國際影片獎代表作《仇雲殺機》。

釜山國際電影節特別指出：「今年迎來第30週年的釜山國際電影節，深深紮根於亞洲的文化之中，我們致力於推廣能夠反映亞洲人民多元性、韌性與創造力的故事。《Dear Stranger》展現了對全球化敘事與跨文化理解，我們也期待它能透過國際合作，為亞洲電影開啟新的大門。」

《Dear Stranger》是一個關於傷痕與療癒的故事，直指當下社會的核心，也展現了真利子哲也導演全新的大膽嘗試。《Dear Stranger》將於 9 月 12 日在日本盛大上映！臺灣的上映時間仍在規劃中，影迷們敬請期待。