連假出國不再貴？旅遊達人曝飛日本票價罕見便宜 內行揭背後真相

受到國人熱愛赴日旅遊的影響，中秋與雙十連假一向是熱門出遊檔期，機票價格往往水漲船高，但今年卻出現反常情況，飛往日本的票價維持在相對合理水位，甚至有航空公司開出接近平日的價格，令旅遊達人直呼「完全看不懂」。

知名旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文指出，今年高雄出發飛往日本的票價出乎意料的便宜，中秋、雙十連假本應是票價飆漲的高峰期，雖然虎航、華航確實有調漲，但幅度並不如往年明顯，而聯合航空更維持接近平日水準，提供早去晚回航班，含行李與餐食的票價僅12335元。蓋瑞哥也幽默表示，「如果你跟我一樣沒朋友，而且中秋沒烤肉，國慶沒要看煙火，就去東京走走吧！」

貼文曝光後，也引來大批網友熱烈討論，不少人直言「過年機票從來沒降過，需求太大價格一向很硬」、「農曆年票價依舊居高不下」、「航空公司通常會鎖住便宜艙位，情況每年都差不多」、「過年檔期的機位多半被旅行社包走，散客根本搶不到」。

對此，也有網友分析可能原因，「應該是運量提升，大家搶客」、「身邊人出國基本上一定會至少去一次日本，有點退燒了」、「可能是因為班次多了」、「照日本統計數據，遊日旅客高峰過了」、「可能跟下半年假變多了有關」、「感覺機票有像前幾年那時一樣越來越便宜的趨勢」、「校正回歸」。