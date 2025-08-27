「厭世甜點店」拿拿摳示範「零失敗神技」，日立全能料理爐受封「家庭版甜點教練」

台灣首個以甜點為核心的飲食文化指南《500甜》正式亮相，三天派對吸引超過1.5萬人朝聖！現場人氣最高的莫過於YTR《厭世甜點店》主持人拿拿摳，不只擔任評審，更在「日立Hitachi午後Sweet菓鋪」甜點體驗活動上，使用日立過熱水蒸氣烘烤微波爐 MRO-BK5000AT（日立全能料理爐）示範製作時下超夯的爆款甜點——奶油蜂蜜烤年糕。當爐門打開的瞬間，濃濃奶油香氣瞬間炸裂全場，讓粉絲忍不住高喊：「這味道太犯規了吧！」、「做法超簡單，我回家一定要試！」許多民眾更拿起手機猛拍，紀錄這一刻的驚喜。

《厭世甜點店》拿拿摳使用日立全能料理爐示範製作奶油蜂蜜烤年糕。 圖／蔡鴻民攝影

風靡全場MVP ！一機抵多機、功能精準到位的料理神隊友

拿拿摳分享，奶油蜂蜜烤年糕外皮酥脆、內裡Q彈軟糯的秘密，在於奶油的溫度。日立全能料理爐除了有蒸煮、烘烤的功能以外，也是一台微波爐，融化奶油快速又方便，不用再花時間土法煉鋼地隔水加熱。

奶油蜂蜜烤年糕做法簡單，乾粉過篩後加入蜂蜜、煉乳、香草籽醬、蘭姆酒等濕料，攪拌均勻即可裝模，送入烤箱熱風烘烤。相比一般烤箱，日立全能料理爐還有業界唯一的全自動烘培模式，自動揉麵團、發酵、烘烤全程自動處理，只好準備材料，就能一鍵完成麵包、磅蛋糕、瑪德蓮等甜點製作。拿拿摳表示：「大家都知道，揉麵團、等發酵是最耗時費力的，現在有機器代勞，我大概只要5分鐘就能完成！」

日立全能料理爐有蒸煮、烘烤、微波等功能，用來融化奶油非常快速。 圖／蔡鴻民攝影

拿拿摳也對日立獨家的W Scan「重量+溫度」雙感測技術讚不絕口，這項精準控溫技術可以確保食材每個地方皆均勻受熱，避免「外皮焦了、中心還沒熟」的慘劇發生，讓烘焙新手也能擁有零失敗的好廚藝。同時內建415道多元菜單自動行程，包括20道獨家研發的台灣料理，讓使用者可以天天變換菜色，一鍵就能輕鬆上桌。

拿拿摳認為日立全能料理爐對料理者最大的幫助，就是一台就具備微波、解凍、水蒸氣過熱、烘烤、揉麵團、發酵等功能，一機抵多機；全日本製的設計，每一種功能都精準到位，高效熱風烘烤，上火、下火都剛好，成品十分令人滿意，「完全沒有翻車的機會，非常厲害！就連料理小白也能烘焙零失敗、輕鬆上手！」

W Scan雙感測技術、精準控溫效果，讓拿拿摳對製作出來的成品非常滿意。 圖／蔡鴻民攝影

全日本製造，內建400多道多元菜單自動行程，一鍵就能輕鬆上桌。 圖／蔡鴻民攝影

16人份餐具一次清洗，連凹凸模具都能徹底洗淨

至於做完甜點，油膩膩的鍋碗瓢盆，就交給即將上市的日立洗碗機！採用「Surround Wash清零洗淨」技術，三支噴洗臂以「自轉＋公轉」的方式進行沖洗，不放過任何一個角落，真正做到零死角清潔，連沾了奶油的攪拌杓、凹凸模具都能徹底洗淨！

再加上深層清潔專區「直立高壓水流」，可以輕鬆清洗深度達30公分難清洗的深鍋、瓶瓶罐罐等。「高溫蒸氣消毒」殺菌去油污，最適合家裡有小孩、長輩的家庭使用，還有油壓驅動，能節能、省水、省洗劑。一台洗碗機最多可清洗16人份的餐具，是家族團圓聚餐、開派對的最強後援，讓不少主婦和粉絲現場筆記、馬上納入購物清單。

拿拿摳表示，洗碗機在現代家庭已經是必須品，堪稱是「家庭和諧機」，尤其是喜歡下廚、做甜點的人，日立洗碗機能把每個小細節都洗乾淨，「做完甜點後的清洗收拾工作，讓人好厭世，有一台給力的洗碗機，能把奶油殘渣洗乾淨，才能成功拯救大家！」

日立洗碗機清洗功能強大，預計今年10月上市。 圖／蔡鴻民攝影

創意X美味×科技，打造「午後Sweet菓鋪」日常

短短30分鐘， 奶油蜂蜜烤年糕熱呼呼出爐，外皮比想像的更香脆，讓粉絲大讚使用日立全能料理爐「真的功能齊全、操作簡易，而且效果好神奇！」從全能料理爐到洗碗機，日立成功把甜點夢想化為日常，讓甜點控在家中也可開張屬於自己的「午後Sweet菓鋪」，吃甜點不再只是偶爾的奢侈，而是每天都能擁有的幸福。