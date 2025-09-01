傳承半世紀的養牛初心，三代酪農用心守護高品質鮮乳

雲林崙背鄉走過半世紀傳承三代的酪農家族，用心守護超越國家標準的高品質鮮乳。 圖／謝慕郁 攝影

三代酪農攜手，見證台灣酪農業進化史

鮮乳，在國人的早餐桌上總是扮演重要角色，但你知道嗎？台灣酪農產業基礎，是在1950年代中期開始發展扎根。林鳳營的契作牧場「雲林崙背-戴仁茂牧場」從民國63年開始養牛，以代代相傳的家族經營模式，目前已逐漸交棒到第三代手上，走過半個世紀的時間，完整見證台灣酪農業從傳統人力、機械自動化到現在科技養牛的歷程。且讓三代酪農家族戴仁茂一家，為我們娓娓道來台灣酪農的發展演進，以及牧場維持「高量產」與兼具「高品質」乳源的經營心法。

從人力到科技，大幅提升乳牛產能效率

酪農家族二代戴仁茂從小在牧場長大，完整見證從人力到科技化的養牛進化史。 圖／謝慕郁 攝影

「現在養500頭牛，比以前養50頭還輕鬆！」第二代牧場主人戴仁茂9歲就跟著父親戴文雄走進牧場照顧牛隻，比誰都瞭解養牛的辛苦，他也曾離家北上做鐵工、開計程車，「說實在，沒有一種工作是好混的。」戴仁茂體悟到專業是需要時間與經驗的累積，決定回鄉和姊姊一起經營家族牧場。

早期養牛全靠人力，不分日夜、全年無休，而自從牧場引進自動化設備，無論是推草機、刷背機、山貓機、刮糞機等，要費力做的事就交給機器做，大量減輕人力的負擔。「他們第三代更是電腦養牛的時代！」戴仁茂不斷進化養牛的觀念，也開始善用科技來養牛。「小時候只要牛打架我們就要趕快去現場，觀察哪隻在發情；但現在有發情偵測，就可以精準掌握配種的時間」，此外，每隻牛身上還配戴了健康偵測器，從進食量、反芻次數、運動量、空胎期等，都可以透過科學儀器來追蹤掌握，當養牛的效率和智慧都大幅改善，乳牛的產乳量自然也隨之提升！

五星級最高規格，打造高品質乳牛好環境

從乳牛飲食到牧場環境，戴仁茂用五星最高規格來經營自家牧場。 圖／謝慕郁 攝影

目前戴仁茂牧場擁有近250頭乳牛，一天生乳產量高達5噸。而身為林鳳營契作牧場，每天提供的生乳都要經過幾千道精密的科學檢測，確保符合國家標準的高品質乳源。產量做到了，那麼乳品質又如何能維持高標？

「國家最高標準是A級，我們牧場的牛奶，沒有一天掉到B級！」關於自家牧場的乳品質，戴仁茂擁有絕對的自信。對於乳牛，戴仁茂一家採取「富養」的方式，從環境的細節處處用心。夏天越來越熱，為了避免牛隻熱緊迫，良好的通風與排水設計、遮陽板、灑水器當然是必備的，並且24小時讓乳牛吹著大型電風扇、還有源源不絕的乾淨活水供牛隻飲用。像今年夏天不只悶熱，不時還有颱風來襲，每當風災過境，戴仁茂就會徹底將牛舍清洗一遍，加上每星期至少消毒兩次，保持環境清潔，老舊的機器設備也會定時淘汰，確保乳牛們生活在最舒服的環境中。

吃好加住好，牧場經營心法的關鍵秘密

酪農用心養好牛，從牧場經營細節來為乳質把關，是高品質鮮乳的關鍵。 圖／謝慕郁 攝影

戴仁茂養的牛不只住得好，吃得更好！「乳牛很現實的，如果吃得不好，他的產乳量馬上掉給你看！」關於吃好料，戴仁茂也有一段學習歷程。早期觀念不對，以為乳牛產乳很耗能，吃高熱量比較「補」，因此花錢買進口熟玉米餵牛，沒想到不僅產出的牛乳過酸，在經過與營養師討論後，才發現不能這樣餵牛。

「現在都是吃TMR (完全混合日糧)，你要他產出來的品質好，就算比較貴也要捨得讓他吃得好！」。也因為與林鳳營的合作，對乳源高品質有嚴格的要求，地區輔導員也時時帶來養牛的新資訊與觀念更新，讓戴仁茂不斷與時俱進。國家制定的生乳最高標準A級，體細胞數必須在30萬以下、生菌數在10萬以下，而戴仁茂牧場的生乳能做到體細胞數不到15萬且生菌數在1萬以內，是超越國家標準的特A等級！讓乳牛吃好住好，看似簡單，卻是在細節上處處用心、設備與觀念上持續精進，才是戴仁茂牧場真正的經營心法！

自豪用心養好牛，是不變的傳承初心

家族第三代接手牧場，傳承用心更上層樓，致力強化動物福利的提升。 圖／謝慕郁 攝影

36歲時父親交棒正式經營牧場，最重要的傳承初心就是「用心照養牛隻」。戴仁茂目前已開始讓第三代接手，女兒戴秀珊和姪子鍾政哲同樣從小耳濡目染。傳承第二代的經驗之餘，第三代目前更著重於提升牧場動物福利，延續著上一代的用心，更融入現代動物友善的觀念，例如：榨乳時減少對牛隻造成的緊迫、鋪設乾淨柔軟地墊保護乳牛腳蹄並能放鬆休息、強化泌乳牛健康等。

有快樂的乳牛才有高品質的鮮乳，戴仁茂一家從源頭的各項細節來為乳品質把關，「我們家用心養好牛，就是林鳳營鮮乳高品質的關鍵！」傳承三代的酪農家族自豪地拍胸脯保證！