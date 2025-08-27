土地公守護健康 健檢送紫南宮金幣民眾意願增3成

土地公不僅保佑平安，還能成為健康代言人，慢性病相關疾病死亡人數超越癌症，定期健檢是改善關鍵，竹山秀傳醫院與紫南宮合作，推出做健檢送金幣，讓民眾健檢意願增3成。

依據民國113年台灣10大死因結果，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病與急性腎衰竭及慢性腎病，皆與三高相關，死亡人數達6.1萬人，占總死亡人數約30%，超過癌症的5.4萬人，衛福部國民健康署號召全國醫院加入「醫起預防三高」行動。

竹山秀傳醫院就在這次行動參與名單之中，副院長蔡味娟說，南投縣竹山鎮位處較偏遠地區，當地老年人口比例較高，推廣成人健康檢查面臨不少困難；許多長輩認為自己沒有健康問題，因此不願意接受健檢。

蔡味娟表示，為了提升健檢參與率，竹山秀傳醫院結合在地知名信仰中心「紫南宮」進行推廣；紫南宮是全國著名信仰中心，許多人為了求得一枚金幣或銀幣，常常得大排長龍，甚至長達10公里。

蔡味娟說，將健檢服務與紫南宮合作，只要民眾到醫院接受成人健檢，就能獲得紫南宮限量金幣或銀幣，不須排隊，又能關心自己健康；當初推動這項政策時，就是希望用更貼近民眾方式來鼓勵健檢。

蔡味娟表示，與紫南宮主委討論後，共同認為土地公不只保平安，也能守護大家健康，參與成人預防保健的人數大幅增加，民眾健檢意願提升約31%；未來將持續與紫南宮合作，每年限量發送金幣與銀幣，鼓勵更多民眾定期接受政府提供的公費健康檢查。

國民健康署長沈靜芬說，非常開心看到愈來愈多醫院以創意方式，提升民眾三高及慢性病防治意識；高血壓、高血糖、高血脂相關慢性病導致的死亡人數，已超過癌症，希望將病人及早納入醫療照護網，接受適當衛教與後續治療。

沈靜芬表示，今年起放寬成人預防保健公費對象，將年齡下調至30歲，強化慢性疾病早期發現、早期介入，並新增風險評估與諮詢服務，讓民眾更早發現身體警訊；透過改善生活型態，讓許多處於亞健康狀態的人有機會恢復到健康。