肺部白影不一定是肺炎 罕見蛋白質沉積症恐致命

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院胸腔內科主任藍冑進指出，肺部蛋白質沉積症由於早期症狀不明顯，常被誤診為肺炎或肺纖維化，延誤治療。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院胸腔內科主任藍冑進指出，肺部蛋白質沉積症由於早期症狀不明顯，常被誤診為肺炎或肺纖維化，延誤治療。圖／台北慈濟醫院提供

肺部出現白影不一定是肺炎，臨床上還可能是極為罕見的「肺部蛋白質沉積症」（Pulmonary Alveolar Proteinosis, PAP）。醫師指出，該病因蛋白質異常堆積堵塞肺泡，嚴重阻礙氧氣交換，患者恐出現呼吸困難、缺氧甚至危及生命。

台北慈濟醫院胸腔內科主任藍冑進指出，肺部蛋白質沉積症由於早期症狀不明顯，常被誤診為肺炎或肺纖維化，延誤治療。目前最具療效的方法為「全肺灌洗術」，在全身麻醉下以大量生理食鹽水清洗肺泡，能有效清除沉積物，恢復呼吸功能。

藍冑進說明，全肺灌洗需仰賴跨團隊合作，在維持一側肺正常通氣的同時，對另一側肺進行灌洗，通常先處理結構較單純的左肺，再視恢復狀況分階段清洗右肺。整個過程使用約10公升溫熱生理食鹽水反覆灌注抽出，並在即時影像監控下操作，安全性高，併發症如氣胸、肋膜積水發生率不到1%，多能妥善處理。

藍冑進強調，雖然病因仍未完全釐清，推測與免疫異常相關，但此疾病一旦發作，對生活影響甚鉅，包含咀嚼、睡眠及活動耐受力皆受限。臨床經驗提醒，若民眾長期出現不明原因的喘、胸悶或耐力下降，應及早尋求胸腔專科評估，才能爭取治療時機，避免病情惡化。

40歲的魏先生正是典型案例。原本身強體壯、長年從事搬運工作的他，兩年來逐漸感覺肺活量下降，甚至搬重物時數度因胸口壓迫感而喘不過氣。檢查發現雙肺大片白影，初期被懷疑是慢性發炎，卻在三個月後惡化，最後確診為蛋白質沉積症。他接受全肺灌洗後順利康復，術後第三天即出院，他感動表示：「胸口像壓石頭的感覺終於消失了，真的好久沒有這麼輕鬆了。」

藍冑進提醒，PAP的發生率僅百萬分之一，臨床雖罕見，但不可忽視。「全肺灌洗術」的推展不僅讓患者重獲呼吸自由，更凸顯跨團隊醫療合作的重要，醫療團隊將持續累積經驗，為更多病人守住生命與生活品質。

魏先生的胸部影像檢查有大片白影。圖／台北慈濟醫院提供
