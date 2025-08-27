快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

每天吃30克黑巧克力再搭配這1事 營養師：可改善免疫力、減少發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都知道黑巧克力與運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？示意圖／AI生成
不少人都知道黑巧克力與運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？示意圖／AI生成

不少人都知道黑巧克力運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？營養師科提斯指出，研究發現若每日攝取30克純度70％以上的黑巧克力，並配合規律運動，不僅能提高抗氧化能力，還能減少發炎、改善免疫力，達成「一加一大於二」的健康功效。

科提斯在臉書分享，純度達70％至80％以上的黑巧克力富含多酚，包括表兒茶素、兒茶素與前花青素等成分，有助於降低活性氧類、抗發炎，並向下調節發炎相關細胞激素，對肥胖相關的荷爾蒙也有改善作用。

他強調，適量運動除了幫助減重與提升體能，也能增強免疫系統與抗氧化功能，不過過度運動則可能造成相反效果，像是運動表現下滑、免疫力下降，甚至增加受傷風險，仍需掌握適度原則。

根據研究，針對肥胖族群進行的實驗顯示，若每周跳繩三次並搭配每日攝取30克黑巧克力，比起單純運動或單吃巧克力，更能有效提升抗氧化能力、降低發炎指數。另一項「循環訓練＋黑巧克力」研究中，受試者的免疫功能也出現明顯提升，不論是特異性還是非特異性反應都更為活躍。

科提斯總結，這些實驗指出運動與黑巧克力的搭配可能產生協同作用，對健康族群來說值得一試，他也透露，這樣的習慣早已是他每日生活的一部分。

減重 運動 巧克力 營養師

延伸閱讀

殺人犯獄中再奪命！北監外籍囚命案疑點重重 多人驚見冤魂現身哭喊「想回家」

網購發票中獎了！他進「財政部網站」不對勁急煞車 官方教1招識破陷阱

「三生肖」人生先苦后甜！早年打拚、晚年有後福、不為錢發愁

膽固醇超標…男改「清淡飲食」2個月飆更高！醫見菜單昏了：觀念完全錯誤

相關新聞

屏東「這」家食品行出貨午仔魚 含不得檢出的動物用藥

衛福部食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗...

eTag「1年路邊停車免費」抽獎延至年底 台中無紙化停車路段再享8折

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，將「eTag停車扣繳」服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓eTag不只可用於高...

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

不少人偏愛甘草帶有回甘的滋味，但對腎功能不佳者來說，這股甜味恐藏致命風險！腎臟科醫師江守山近日在臉書分享案例，一名60歲洗腎男因血壓突然飆升至200mmHg求診，服藥後效果仍有限，追查後發現，竟是日常當零食吃的仙楂丸惹禍！

每天吃30克黑巧克力再搭配這1事 營養師：可改善免疫力、減少發炎

不少人都知道黑巧克力與運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？營養師科提斯指出，研究發現若每日攝取30克純度70％以上的黑巧克力，並配合規律運動，不僅能提高抗氧化能力，還能減少發炎、改善免疫力，達成「一加一大於二」的健康功效。

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。