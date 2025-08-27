每天吃30克黑巧克力再搭配這1事 營養師：可改善免疫力、減少發炎

不少人都知道黑巧克力與運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？營養師科提斯指出，研究發現若每日攝取30克純度70％以上的黑巧克力，並配合規律運動，不僅能提高抗氧化能力，還能減少發炎、改善免疫力，達成「一加一大於二」的健康功效。

科提斯在臉書分享，純度達70％至80％以上的黑巧克力富含多酚，包括表兒茶素、兒茶素與前花青素等成分，有助於降低活性氧類、抗發炎，並向下調節發炎相關細胞激素，對肥胖相關的荷爾蒙也有改善作用。

他強調，適量運動除了幫助減重與提升體能，也能增強免疫系統與抗氧化功能，不過過度運動則可能造成相反效果，像是運動表現下滑、免疫力下降，甚至增加受傷風險，仍需掌握適度原則。

根據研究，針對肥胖族群進行的實驗顯示，若每周跳繩三次並搭配每日攝取30克黑巧克力，比起單純運動或單吃巧克力，更能有效提升抗氧化能力、降低發炎指數。另一項「循環訓練＋黑巧克力」研究中，受試者的免疫功能也出現明顯提升，不論是特異性還是非特異性反應都更為活躍。

科提斯總結，這些實驗指出運動與黑巧克力的搭配可能產生協同作用，對健康族群來說值得一試，他也透露，這樣的習慣早已是他每日生活的一部分。