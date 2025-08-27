打造台灣版朝聖之路 觀光署推廣徒步漫遊馬祖

因應永續旅遊風潮，交通部觀光署打造台版朝聖之路，推出馬祖南竿宗教祈福之旅等4條徒步漫遊路線，並推出集章活動，要讓旅客體驗深度的馬祖風情。

交通部觀光署今天舉行「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」活動記者會，觀光署指出，為推廣馬祖獨特的戰地風光、閩東文化與豐富生態，同時響應「向海致敬」理念，宣布啟動深度徒步體驗活動。

觀光署表示，要以「淨行」理念深入探索馬祖之美，共同實踐責任旅遊，打造馬祖成為國內徒步旅遊勝地，並成為台灣版的朝聖之路。

觀光署馬祖風景管理處長洪志光說，近年來海內外掀起徒步朝聖浪潮，包括西班牙聖雅各朝聖之路、日本熊野古道徒步之旅，都是旅遊新興活動，而馬祖是全台灣唯一沒有紅綠燈的縣市，各島有著完善步行系統，更有獨特閩東建築、億萬年花崗岩曲折海岸地景、四季分明的繽紛花季。

洪志光說，「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動，規劃多條兼具人文與自然景觀的徒步路線，例如南竿宗教祈福之旅、莒光戰地文化之旅、北竿自然生態之旅、東引地質景觀之旅，旨在讓遊客透過雙腳，走進馬祖的歷史現場，聆聽老建築的故事，並體驗島嶼獨有的生態魅力。

觀光署表示，後續也將舉辦「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅」集章活動，旅客實地以徒步旅遊型態走訪馬祖各島，即可於旅途中集章兌換神秘好禮。