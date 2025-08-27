快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

打造台灣版朝聖之路 觀光署推廣徒步漫遊馬祖

中央社／ 台北27日電

因應永續旅遊風潮，交通部觀光署打造台版朝聖之路，推出馬祖南竿宗教祈福之旅等4條徒步漫遊路線，並推出集章活動，要讓旅客體驗深度的馬祖風情。

交通部觀光署今天舉行「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」活動記者會，觀光署指出，為推廣馬祖獨特的戰地風光、閩東文化與豐富生態，同時響應「向海致敬」理念，宣布啟動深度徒步體驗活動。

觀光署表示，要以「淨行」理念深入探索馬祖之美，共同實踐責任旅遊，打造馬祖成為國內徒步旅遊勝地，並成為台灣版的朝聖之路。

觀光署馬祖風景管理處長洪志光說，近年來海內外掀起徒步朝聖浪潮，包括西班牙聖雅各朝聖之路、日本熊野古道徒步之旅，都是旅遊新興活動，而馬祖是全台灣唯一沒有紅綠燈的縣市，各島有著完善步行系統，更有獨特閩東建築、億萬年花崗岩曲折海岸地景、四季分明的繽紛花季。

洪志光說，「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動，規劃多條兼具人文與自然景觀的徒步路線，例如南竿宗教祈福之旅、莒光戰地文化之旅、北竿自然生態之旅、東引地質景觀之旅，旨在讓遊客透過雙腳，走進馬祖的歷史現場，聆聽老建築的故事，並體驗島嶼獨有的生態魅力。

觀光署表示，後續也將舉辦「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅」集章活動，旅客實地以徒步旅遊型態走訪馬祖各島，即可於旅途中集章兌換神秘好禮。

馬祖 南竿 觀光署

延伸閱讀

竹縣觀光100亮點值星月 9、10月住宿縣府加碼送2張優惠券

馬祖國際藝術島「十人十海」開展 詮釋海洋記憶

古厝、石滬、軍事遺跡…「大海女兒」觀光署長陳玉秀推廣澎湖四季遊

馬祖人的棒球夢／馬祖教頭陳智偉的棒球夢：我們也能走上職棒舞台

相關新聞

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

每天吃30克黑巧克力再搭配這1事 營養師：可改善免疫力、減少發炎

不少人都知道黑巧克力與運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？營養師科提斯指出，研究發現若每日攝取30克純度70％以上的黑巧克力，並配合規律運動，不僅能提高抗氧化能力，還能減少發炎、改善免疫力，達成「一加一大於二」的健康功效。

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

不少人偏愛甘草帶有回甘的滋味，但對腎功能不佳者來說，這股甜味恐藏致命風險！腎臟科醫師江守山近日在臉書分享案例，一名60歲洗腎男因血壓突然飆升至200mmHg求診，服藥後效果仍有限，追查後發現，竟是日常當零食吃的仙楂丸惹禍！

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

慢性視神經疾病「青光眼」恐失明 醫：別拖到眼睛發青才就醫

一名68歲女性，青光眼控制不佳，眼壓高於20毫米汞柱，經常視力模糊、眼睛劇痛，因視野缺損出現在上視線，所以爬樓梯容易摔倒...

肺部白影不一定是肺炎 罕見蛋白質沉積症恐致命

肺部出現白影不一定是肺炎，臨床上還可能是極為罕見的「肺部蛋白質沉積症」（Pulmonary Alveolar Prote...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。