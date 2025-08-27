屏東「這」家食品行出貨午仔魚 含不得檢出的動物用藥

衛福部食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗出「午仔魚」含有不得檢出的藥物還原結晶紫0.0009ppm，追查上游廠商為屏東縣興朋有冷凍食品行，由屏東縣政府依法裁處3萬元整。

食藥署指出，為維護消費者食用禽畜水產品安全，該署聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場及超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。114年5至6月份共計檢驗585件，水產品1件驗出動物用藥殘留不合格，總合格率達99.8%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗84件，均符合規定。

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，本次被檢出動物用藥的午仔魚，經追查上游廠商為屏東縣興朋友冷凍食品行，由屏東縣政府依違反食安法第47條，開罰3萬元整。

林旭陽籲，食品業者對販售的禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件如發票、收據、憑證等，至少5年，以利追溯來源，消費者則應避免購買來源不明的禽畜水產品，建議優先選用具CAS、產銷履歷、生產追溯QR Code商家。

另，食藥署公布「114 年供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案第一階段執行結果」，114年2月11日至6月31日，總計查核1441 家國中、小學自設廚房，除檢查作業環境是否符合標準外，也查核學校廚房使用的豬肉及可食部位產地標示，結果均符規定，另檢出3件豆干食材殺菌劑與規定不符，為同來源業者提供，已由衛生局依法處置。