屏東「這」家食品行出貨午仔魚 含不得檢出的動物用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗出「午仔魚」含有不得檢出的藥物還原結晶紫0.0009ppm，追查上游廠商為屏東縣興朋有冷凍食品行。圖／食藥署提供
食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗出「午仔魚」含有不得檢出的藥物還原結晶紫0.0009ppm，追查上游廠商為屏東縣興朋有冷凍食品行。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗出「午仔魚」含有不得檢出的藥物還原結晶紫0.0009ppm，追查上游廠商為屏東縣興朋有冷凍食品行，由屏東縣政府依法裁處3萬元整。

食藥署指出，為維護消費者食用禽畜水產品安全，該署聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場及超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。114年5至6月份共計檢驗585件，水產品1件驗出動物用藥殘留不合格，總合格率達99.8%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗84件，均符合規定。

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，本次被檢出動物用藥的午仔魚，經追查上游廠商為屏東縣興朋友冷凍食品行，由屏東縣政府依違反食安法第47條，開罰3萬元整。

林旭陽籲，食品業者對販售的禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件如發票、收據、憑證等，至少5年，以利追溯來源，消費者則應避免購買來源不明的禽畜水產品，建議優先選用具CAS、產銷履歷、生產追溯QR Code商家。

另，食藥署公布「114 年供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案第一階段執行結果」，114年2月11日至6月31日，總計查核1441 家國中、小學自設廚房，除檢查作業環境是否符合標準外，也查核學校廚房使用的豬肉及可食部位產地標示，結果均符規定，另檢出3件豆干食材殺菌劑與規定不符，為同來源業者提供，已由衛生局依法處置。

食藥署 衛生局 屏東縣政府

延伸閱讀

禽畜水產品檢測 屏東1業者違規挨罰3萬元

影／屏東路口車禍…疑小貨車未禮讓 救護車遭撞車上2人受傷

日本知名「太田胃散」標示出包 回收41萬罐

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

相關新聞

屏東「這」家食品行出貨午仔魚 含不得檢出的動物用藥

衛福部食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗...

eTag「1年路邊停車免費」抽獎延至年底 台中無紙化停車路段再享8折

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，將「eTag停車扣繳」服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓eTag不只可用於高...

蘋果發表會9月10日登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

不少人偏愛甘草帶有回甘的滋味，但對腎功能不佳者來說，這股甜味恐藏致命風險！腎臟科醫師江守山近日在臉書分享案例，一名60歲洗腎男因血壓突然飆升至200mmHg求診，服藥後效果仍有限，追查後發現，竟是日常當零食吃的仙楂丸惹禍！

每天吃30克黑巧克力再搭配這1事 營養師：可改善免疫力、減少發炎

不少人都知道黑巧克力與運動各自有益健康，但你知道兩者搭配起來，效果可能更驚人嗎？營養師科提斯指出，研究發現若每日攝取30克純度70％以上的黑巧克力，並配合規律運動，不僅能提高抗氧化能力，還能減少發炎、改善免疫力，達成「一加一大於二」的健康功效。

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。