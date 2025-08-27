吵鬧就給手機玩...未滿13歲用智慧型手機 危害心理健康

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

孩童吵鬧就給手機玩，小心傷害身心發育！美國心理研究指出，13歲以下的智慧型手機用戶更有可能出現情緒障礙，並影響成年早期心理健康狀況與整體幸福感，應加強規範孩童使用智慧型設備。過往研究指出，青少年較能選擇自己控制智慧型手機的使用。

智慧型手機傷兒童

SciTechDaily》報導，美國心理健康資料庫Sapien Labs調查指出，13歲以下的智慧型手機使用者更有可能出現情緒障礙，並影響成年早期心理健康狀況與整體幸福感，包括攻擊性增強、脫離現實、情緒控制困難以及自我價值感降低，甚至產生自殺念頭。

研究進一步表明，這些負面結果許多來自過早接觸社交媒體內容，並與成年後遭受網路霸凌、睡眠品質差和家庭關係緊張密切相關。Sapien Labs首席科學家塔拉表示，過早擁有智慧型手機對心理健康與幸福感產生深刻轉變。

如今，全球智慧型手機首批用戶的年齡多落在兒童時期，除了政府應採取類似於酒精監管的預防措施，更要強化數位素養教育並加強企業問責，以規範13歲以下兒童使用智慧型手機。

青少年自我控制

衛報》報導，市調研究公司GWI針對2萬名青少年及其父母進行調查，結果顯示，自2022年以來，遠離智慧型設備的12至15歲青少年增加了18%至40%。專家表示，青少年越來越擔心花太多時間上網可能有害，因而選擇自己控制社交媒體和智慧型手機的使用。

倫敦政治經濟學院兒童數位未來中心主任索尼婭表示，兒童和年輕人正在嘗試各種方法來管理網路生活所造成的健康影響，並從父母、媒體和自身經驗中發現，過度使用智慧型設備並不總是會有好處。

