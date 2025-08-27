eTag「1年路邊停車免費」抽獎延至年底 台中無紙化停車路段再享8折

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，將「eTag停車扣繳」服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓eTag不只可用於高速公路，沒有國道的花東也能使用；另外，遠通電收宣布，「路邊停車365天免費抽獎」加碼延長至今年底。

遠通今公布最新數據，花蓮eTag停車扣繳交易量正式突破57萬筆，累積環保效益位居東台灣之冠。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，全台各縣市近年積極推動智慧停車與無紙化政策，「eTag停車扣繳」可提供協助，以花蓮市為例，自2023年3月導入服務以來，累計完成57萬筆交易，為東台灣最高，其次為宜蘭44萬筆、台東42萬筆，三縣市合計達143萬筆。

花蓮縣政府指出，推動智慧交通是實現永續發展的關鍵策略。縣府近年持續運用科技優化交通建設，提升停車便利性，致力打造幸福宜居的智慧城市。目前已在花蓮市中山路、自由街與南濱路三大示範區建置201支智慧停車柱，並於今年5月新增1429個地磁停車位，讓智慧停車總數達到1630格。

縣府建議，民眾同日停車可選擇單一繳費方式，並鼓勵申辦eTag自動扣繳，以避免忘繳或逾期。智慧車格搭配eTag停車扣繳，只需一次設定，後續停車費便可自動代扣，車主無須再掃碼、操作App，或到超商列印繳費單，真正實現智慧便利與減碳並行。

遠通表示，「用得對，365天路邊停車都免費！」活動也將延長至今年12月31日。活動期間，「eTag停車會員」只要登錄並使用eTag自動扣繳一次路邊停車費，即可獲得一次抽獎機會，次數無上限。每月將抽出一名幸運得主，回饋一整年路邊停車免費。

此外，2025年9月8日至2026年3月7日，於台中市智慧停車無紙化路段停車，還可再享8折優惠。