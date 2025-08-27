快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

eTag「1年路邊停車免費」抽獎延至年底 台中無紙化停車路段再享8折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國雲攜手遠通電收推出花蓮智慧停車。圖／遠通電收提供
國雲攜手遠通電收推出花蓮智慧停車。圖／遠通電收提供

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，將「eTag停車扣繳」服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓eTag不只可用於高速公路，沒有國道的花東也能使用；另外，遠通電收宣布，「路邊停車365天免費抽獎」加碼延長至今年底。

遠通今公布最新數據，花蓮eTag停車扣繳交易量正式突破57萬筆，累積環保效益位居東台灣之冠。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，全台各縣市近年積極推動智慧停車與無紙化政策，「eTag停車扣繳」可提供協助，以花蓮市為例，自2023年3月導入服務以來，累計完成57萬筆交易，為東台灣最高，其次為宜蘭44萬筆、台東42萬筆，三縣市合計達143萬筆。

花蓮縣政府指出，推動智慧交通是實現永續發展的關鍵策略。縣府近年持續運用科技優化交通建設，提升停車便利性，致力打造幸福宜居的智慧城市。目前已在花蓮市中山路、自由街與南濱路三大示範區建置201支智慧停車柱，並於今年5月新增1429個地磁停車位，讓智慧停車總數達到1630格。

縣府建議，民眾同日停車可選擇單一繳費方式，並鼓勵申辦eTag自動扣繳，以避免忘繳或逾期。智慧車格搭配eTag停車扣繳，只需一次設定，後續停車費便可自動代扣，車主無須再掃碼、操作App，或到超商列印繳費單，真正實現智慧便利與減碳並行。

遠通表示，「用得對，365天路邊停車都免費！」活動也將延長至今年12月31日。活動期間，「eTag停車會員」只要登錄並使用eTag自動扣繳一次路邊停車費，即可獲得一次抽獎機會，次數無上限。每月將抽出一名幸運得主，回饋一整年路邊停車免費。

此外，2025年9月8日至2026年3月7日，於台中市智慧停車無紙化路段停車，還可再享8折優惠。

eTag 停車費 花蓮縣政府

延伸閱讀

台中市智慧停車無紙化服務啟用 採影像辨識系統

「普發現金1萬」釣魚簡訊盜刷信用卡 開車載偽基台竄全台12人落網

停車免開單！台中「無立柱」智慧車格下月上路 首批歌劇院周邊亮相

民怨智慧停車疑遭超收 花縣府：重複繳費可退款

相關新聞

膽固醇超標…男改「清淡飲食」2個月飆更高！醫見菜單昏了：觀念完全錯誤

以為吃得很清淡，結果膽固醇不降反升！

網購發票中獎了！他進「財政部網站」不對勁急煞車 官方教1招識破陷阱

有民眾自稱日前收到「財政部電子發票整合服務平台」寄發的電子郵件，內容顯示在電商平台消費的發票中獎，卻因載具歸戶異常，需點擊信件內連結更新資訊。財政部提醒，這是新型詐騙手法，若不慎輸入手機或信用卡等敏感資料，恐將遭盜刷，積蓄瞬間蒸發。

AI不是萬能！ChatGPT一句話讓她少吃胃藥 醫：治療恐全白做

醫師提醒，醫療專業問題還是應該由醫生來判斷，別讓AI成為治療過程中的絆腳石。

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

屏東「這」家食品行出貨午仔魚 含不得檢出的動物用藥

衛福部食藥署今天公布114年度5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，在苗栗縣一家海鮮蔬菜肉品零售商家「海饌鱻」驗...

eTag「1年路邊停車免費」抽獎延至年底 台中無紙化停車路段再享8折

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，將「eTag停車扣繳」服務延伸至花蓮、台東及全台縣市道路，讓eTag不只可用於高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。