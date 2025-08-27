罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 如今從花蓮轉到台南開店
726罷免投票前放話「罷免傅崐萁失敗就關掉」的花蓮一家咖啡店，在信守承諾關店一個月後，今天在臉書曝光新地點，將「落腳文化古都全糖台南市」，不少台南網友熱烈歡迎，店家說，「敬請期待全糖肉桂捲」。
台派店家「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」在花蓮創業6年，今年6月發文力挺罷免傅崐萁，並稱花蓮陷入經濟與觀光低迷並非單一政治人物造成，而是花蓮人多年來「盲目投票」的結果，許下承諾若罷免傅崐萁失敗，就要關店。
上月26日首波大罷免結果出爐，花蓮投票率6成，同意罷免傅崐萁票數共4萬8969票、不同意票為6萬5300票、無效票737票；傅崐萁非但沒被罷掉，還大勝同意票超過1萬6000票。
店家立刻信守承諾宣告即日起不再對外營業，不過隔幾天就透露「新店規畫中」，引發網友熱烈討論，如今店家規畫正式出爐，就在台南市，還在一步一步規畫中，9月1日起開放網購連結。
店家今天發文表示，帶著4萬8969+位花蓮人的祝福，「SabiSabi Coffee&Sweets 」將落腳文化古都全糖台南市，「敬請期待全糖肉桂捲」；並說，在台南開啟新的生活，在花蓮盼望新的改變。
