60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍
不少人偏愛甘草帶有回甘的滋味，但對腎功能不佳者來說，這股甜味恐藏致命風險！腎臟科醫師江守山近日在臉書分享案例，一名60歲洗腎男因血壓突然飆升至200mmHg求診，服藥後效果仍有限，追查後發現，竟是日常當零食吃的仙楂丸惹禍！
江守山指出，該男子長期罹患高血壓，目前正接受洗腎治療，近期卻出現血壓飆升狀況，即使服用降壓藥，血壓也僅降至180mmHg，過兩小時又回升至200mmHg，情況相當危險。
進一步詢問病史與飲食習慣後，江醫師發現，男子雖然規律服藥、沒有水腫等症狀，但最近愛上吃仙楂丸，且食用頻率高。事實上，仙楂丸中含有甘草成分，這對慢性腎病患者來說，是常見導致「惡性高血壓」的地雷，所幸男子並未因此中風，但江醫師提醒，他真的很幸運，未來務必要戒掉這類食品。
江守山強調，許多患者不自覺把含甘草的零食或中藥當保健品，殊不知對腎功能不佳者來說，這類成分可能引爆急性風險，尤其是正在洗腎或患有慢性腎臟病的族群，更應謹慎飲食、避免自誤健康。
