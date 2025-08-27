60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

蘋果（Apple）秋季發表會（2025蘋果發表會）將在台灣時間9月10日凌晨登場，此次邀請函的主題為「Awe dropping.（震撼登場）」，加上海報帶有神祕光影及橘紅色色調，似乎與傳聞中的iPhone 17系列新色有關，聯合新聞網《科技玩家》整理蘋果發表會傳聞新品懶人包，帶你看iPhone 17系列「每款長不一樣」、AirPods Pro 3、Apple Watch 11等11大蘋果裝置和配件等新品。

2025-08-27 16:36