超難排紫南宮錢母 參加健檢就能拿到金幣、銀幣

今年元旦起，國健署下修免費成人預防保健服務對象，從原本的40歲擴大到30歲，希望民眾能盡早發現三高風險，積極預防相關疾病。為了提升成人健檢的成效，竹山秀傳醫院祭出紫南宮錢母催檢查，包含「癌篩+成人健檢一條龍」，鼓勵民眾定期接受各項篩檢，避免落入後端龐大的醫療支出。

竹山秀傳醫院副院長蔡味娟表示，紫南宮錢母廣受歡迎，每年都吸引人潮大排長龍求取錢母與發財金，甚至綿延數公里長。「社區衛教推廣一定要結合在地特色，才能引發共鳴。」竹山秀傳醫療團隊發想與紫南宮合作，有了紫南宮錢母金幣、銀幣加持，參加癌篩與成健的大幅成長。

竹山秀傳醫院的成人健檢與四癌篩檢的人數與去年相比，前者從897人成長至1298人，大腸癌篩檢也從805人成長為1254人。女性乳癌檢查從286人增至760人；子宮頸癌從594人增加到678人；肺癌部分，100人增加到221人。蔡味娟說，健檢送錢母的方式，促使當地居民願意走出來檢查，人數大幅增加31%。

國健署署長沈靜芬表示，三高、慢性病對國人健康造成嚴重威脅，從113年的死因調查發現，因三高相關疾病死亡人數逾6.1萬人，占了十大死因高達30%，且超過癌症5.4萬人。呼應「健康台灣888計畫」，透過健康管理協助民眾早期發現三高問題，並及早醫療介入，改善健康狀況。

沈靜芬指出，國健署已將成人預防保健年齡下修至30歲，並加入風險評估、衛教諮商，民眾可多加利用「台灣慢性病風險評估」，預知未來罹患各種慢性疾病的機率。如果有任何數據異常，一定要積極治療，並建立良好的生活型態，平時注意均衡飲食、少油鹽糖、多纖維以及戒除菸酒。