環境部4驗光電場災損水質 無異常汙染

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對災損光電案場水質，環境部已4次抽驗，結果皆顯示鉛、銅、鋅等各項重金屬濃度皆無明顯異常，符合地面水體水質分類標準，水質無遭受汙染。圖／環境部提供
針對災損光電案場水質，環境部已4次抽驗，結果皆顯示鉛、銅、鋅等各項重金屬濃度皆無明顯異常，符合地面水體水質分類標準，水質無遭受汙染。圖／環境部提供

上月丹娜絲颱風挾帶強風豪雨重創嘉南，其中嘉義光電案場嚴重受損，環境部針對日前已完成復原的荷苞嶼、溪墘及尚在清除中的「新庄」等3處光電案場，進行第4次的光電案場水質追蹤抽驗工作。除部分錳測值因當地背景因素本就偏高外，其餘各項重金屬多為未檢出或遠低於相關環境標準，水質無異常無汙染風險。

環境部表示，我國光電案場所使用的光電模組主要由鋁框、玻璃、EVA 膜與發電元件等穩定的固態物質組成，並不會有所謂液體漏出狀況。其次，光電板封裝過程中，焊接材料與接線盒可能含有鉛錫焊料成分，封裝包覆於內部，並不溶於水中故不易釋出金屬物質。

此外，這次災損光電案場屬滯洪池，非供飲用水源或養殖魚塭用水，從光電模組破損浸於水中，到後續拖離水面清除、去化，4次抽驗結果皆顯示鉛、銅、鋅等各項重金屬濃度皆無明顯異常，符合「地面水體水質分類標準」，水質無遭受汙染。

至於近日網路流傳廢棄光電板有毒、小鳥喝汙水暴斃等不實影片，經專家確認，影片是以AI生成的假影片，內容與事實完全不符，已報請檢調單位追查偽造假訊息散布責任。

環境部強調，本次颱風造成屬突發事件，一次性排出大量受損光電板，短期內超過平日處理量，必須經過暫置後，再逐步去化處理再利用，與光電板正常除役回收情況完全不同。目前僅剩嘉義縣新庄滯洪池尚未完成清除，廢棄光電板堆置於岸邊，將逐步清運給處理機構完成再利用處理。

環境部表示，將持續督導地方環保局全程監督、依法執行，除對未依期程辦理者已依法開罰，業者也承諾將儘速清運完成外，後續也將適時依「廢棄物廢清理法」第71條規定，適時介入代行清理並依法追償。

水質 光電板 環境部

