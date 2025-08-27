天上的雲像馬卡龍、舒芙蕾或飛碟 氣象署：是莢狀雲

天上出現飛碟形狀的雲？中央氣象署臉書粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象署」稍早指出，最近一段時間，不少地方都出現了形狀特殊的雲，有些可愛像小甜點，有些像飛碟、甚至像宇宙戰艦，這種雲叫做「莢狀雲」。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，這種外型奇特的雲，有機會出現在高空有強盛氣流的時候。莢狀雲中央厚、周邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層地疊在一起，由於外型像豆莢，所以叫做「莢狀雲」；有時也會像馬卡龍或舒芙蕾，除了像食物，有時更像飛碟、所以也常有人稱為「飛碟雲」。

莢狀雲怎麼形成？「報天氣 - 中央氣象署」指出，當一股穩定且潮濕的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動的情形，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時，因為變暖，就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了。如此反覆，因地型而生的莢狀雲就出現了。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，由於莢狀雲的形成與地形相關，常常出現在相似的位置，這幾天有機會時，不妨抬頭找一找這種美麗而特殊的雲。