膽固醇超標…男改「清淡飲食」2個月飆更高！醫見菜單昏了：觀念完全錯誤

以為吃得很清淡，結果膽固醇不降反升！外科醫師陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享一則臨床案例，提醒民眾「清淡飲食」若觀念錯誤，恐將事與願違，反而提升心血管風險。

一名50多歲男性患者在例行檢查中發現低密度膽固醇（LDL）高達160mg/dL，遠超過建議標準的100mg/dL以下。根據臨床準則，當LDL超過130時，通常就需開始藥物控制，以降低未來罹患心血管疾病的風險。陳榮堅為該名患者開立降膽固醇藥物，並叮囑應搭配良好飲食與運動習慣。

兩個月後複診，患者的LDL不僅未下降，反而升高至180。陳榮堅追問其飲食與生活習慣變化，對方堅稱「都吃得很清淡」，太太也特別為此調整了飲食內容。當進一步了解後才發現，患者三餐主食以清粥、麵條、饅頭為主，肉類與海鮮則極力避免，水果攝取量也偏高。

陳榮堅指出，「一聽就發現他的觀念完全錯誤」！所謂的「清淡飲食」不應等同於大量攝取高碳水食物。這類高醣飲食反而容易讓血脂與血糖上升，對控制膽固醇毫無幫助。事實上，均衡營養才是關鍵，蛋白質的攝取絕不能忽視。

陳榮堅隨後安排患者與太太共同進行飲食衛教，指導正確飲食觀念與食材選擇。僅一個月後複查，患者的LDL膽固醇已顯著下降至120，證明正確的飲食習慣對於改善血脂具有關鍵作用。