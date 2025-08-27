醫院加入預防三高 國健署表揚創意健檢

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國健署27日舉行「114年醫起預防三高創意行動挑戰賽」頒獎典禮，盼醫院鼓勵民眾健檢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「三高衍生疾病佔死亡人數30%，鼓勵醫院以創意吸引民眾健檢！」國健署長沈靜芬27日於記者會指出，國健署舉行創意健檢競賽，盼醫院能集思廣益，鼓勵民眾多健檢、預防三高。她舉例，南投的竹山秀傳醫院以紫南宮限量金幣吸引民眾，天主教耕莘醫院則用LINE集點鼓勵民眾健檢，都相當有創意。

醫院創意五花八門

國健署27日舉行「114年醫起預防三高創意行動挑戰賽」頒獎典禮，共有81家醫院、105件提案，國健署選擇其中29件績優提案，包括4家醫學中心、9家區域醫院與16家地區醫院。其中竹山秀傳醫院以紫南宮限量金幣吸引民眾前往健檢，副院長蔡味娟笑說，不只健檢，連乳癌篩檢的人數都增加許多，效果很顯著。

另外，南投縣佑民醫院以「功夫任務」為設計主題，搭配有趣又好記的口訣，如「京城四『少』拳人幫！『少』油、『少』鹽、『少』糖與『少』刺激」，搭配手機APP，增加活動趣味性；國泰綜合醫院則以設計卡牌遊戲，以身高、體重、腰圍、血壓、血糖與血脂數值，模擬不同生活型態虛擬角色族群，提供改善行為的建議。

三高病死亡率3成

沈靜芬表示，依據113年國人十大死因結果，其中心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病與急性腎衰竭及慢性腎病，皆與三高（高血壓、高血糖與高血脂）相關，死亡人數達6.1萬，佔總死亡人數約30%，因此號召醫院響應「醫起預防三高」行動，盼讓更多民眾健檢、了解身體狀況。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，之前看到新聞說健保署對某項新藥開放健保給付，但其實政府可以在慢性病防治上投入更多健保資源，幫助到更多人。他強調，很高興看到政府擴大「代謝症候群防治計畫」，還有放寬成人健檢年齡、增加經費，讓民眾不只用藥物減肥，也可靠改變飲食、生活作息調整。

