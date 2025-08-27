嘉義37歲4寶爸心衰竭命危 植入人工心臟等移植

嘉義縣37歲王姓男子在電子業工作，養育4名小孩，長期生活壓力大、作息不規律，罹患嚴重心臟衰竭，曾被診斷活不過1個月，有天他放假在家咳嗽後突然昏倒，被送至嘉義長庚醫院搶救，植入人工心臟撿回一命，氣色逐漸變好，未來將等待合適心臟移植。

嘉義長庚心臟血管外科教授黃耀廣說，心臟衰竭明顯特徵就是「喘」，沒有動也會喘，且活動後容易四肢水腫。王男罹患嚴重心臟衰竭，長期反覆住院，苦等2年沒有合適心臟，5月心臟功能突急遽惡化，合併肝腎病變、肺水腫及呼吸衰竭，靠強心針續命相當危急。

黃耀廣指出，經過心臟外科團隊評估，病人家屬6月決定接受人工心臟手術，植入左心室輔助器，因王男有長期就醫紀錄，經醫師評估，順利申請健保給付450萬元，但因輔助器只能輔助左心，手術時花費大量時間調整血壓，患者仍需自行調整，讓右心功能逐漸恢復。

「最終還是要換心，但現在可以在家裡舒服等待！」黃耀廣說，左心室輔助器俗稱「人工心臟」，新一代HeartMate3以全磁懸浮馬達設計，能長期穩定輸送血液，降低血栓形成、機械磨損與感染風險，術後經1個半月休養與復健，病人心肺功能顯著改善，能自行走路。