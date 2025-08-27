禽畜水產品檢測 屏東1業者違規挨罰3萬元

快訊

中央社／ 台北27日電

食藥署公布最新檢測禽畜水產品藥物殘留結果，屏東有業者所販售的的午仔魚，被檢出還原型結晶紫，違反不得檢出規定，除裁處3萬元，並由農業單位輔導養殖業者不要再用。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布「114年5-6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。

食藥署中區管理中心主任林旭陽告訴中央社記者，總計檢驗585件，其中水產品1件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.8%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗84件，均符合規定。

有關不合格產品，林旭陽說明，屏東有冷凍食品行所販售的國產午仔魚被檢出還原型結晶紫；還原型結晶紫是結晶紫的主要代謝產物，而結晶紫是一種合成染料，化學結構與孔雀綠相似，具有抗菌效果，通常用來維持環境乾淨。目前對人體致癌證據尚不足。

林旭陽表示，現行規定前端養殖業者禁用、後端市售產品不得檢出，除了由地方衛生單位依食品安全衛生管理法，裁處業者新台幣3萬元，同時將由農業單位輔導業者，不要繼續使用。

食藥署建議，消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。

屏東 食藥署

