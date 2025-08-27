快訊

恐降冰雹！大雷雨狂炸桃竹苗4縣市 尖石、橫山暴雨「國家級警報響」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布桃園市、苗栗縣、新竹市、新竹縣大雷雨即時訊息。本報資料照片
中央氣象署發布桃園市、苗栗縣、新竹市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：桃園市中壢區、大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區，新竹市東區、北區、香山區，新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉，苗栗縣竹南鎮、頭份市、後龍鎮、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

此外，山區暴雨通報，警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

