聽新聞
0:00 / 0:00
恐降冰雹！大雷雨狂炸桃竹苗4縣市 尖石、橫山暴雨「國家級警報響」
中央氣象署發布桃園市、苗栗縣、新竹市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：桃園市中壢區、大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區，新竹市東區、北區、香山區，新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉，苗栗縣竹南鎮、頭份市、後龍鎮、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。
此外，山區暴雨通報，警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言